'Самый красивый мужчина планеты' ответил на обвинения после рекламной свадьбы с финалисткой 'Холостяка'

Популярный украинский телеведущий Богдан Юсипчук, признанный самым красивым мужчиной планеты, заявил, что "свадьба" с финалисткой "Холостяка 11" Юлией Бельченко не хайп. По его словам, они просто "креативно отсняли проморолик".

Знаменитость попросил не путать очевидные вещи. Соответствующий пост Юсипчук опубликовал на странице в Instagram.

"Если вам предлагают сделать промо, то сделайте это креативно. Если это сок – не фотографируйтесь с ним на кухне, а прыгните с банджи и выпейте его в воздухе. Если это ресторан – снимите видео на кухне, как вы что-то готовите с шеф-поваром. Если это конфеты – то сделайте из них шоколадный дом", – привел в пример ведущий.

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Знаменитость заявил, что нужно быть "креативными, неординарными, современными и уметь привлекать внимание нестандартно".

"Теперь о фотостудии на 27-м этаже говорит вся страна, а о приюте, куда мы едем 1 августа пишут все СМИ. И после этого нам говорят о хайпе? Друзья, есть хайп ради хайпа, а есть промо, и есть "правильная" цель. Поэтому не путайте, пожалуйста, одно и другое. Это совершенно разные вещи", – подытожил ведущий.

Что известно о Юлии Бельченко

Образование: бакалавр – КНУ им. Тараса Шевченко (туризм); магистр – WSSP, Lublin (туризм).

Чем занимается: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.

Хобби: продажа вещей на маркетплейсах.

Что известно о Богдане Юсипчуке

Юсипчук вырос в семье художников, с детства любил музыку и спорт. Учился по специальности актера театра и кино и получил свои первые роли в фильмах и сериалах. В 2014 году стал обладателем титула "Мистер Украина", а в 2018-м – "Mister Sea World".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Юлия Бельченко, которая совсем недавно позировала в объятиях украинского ведущего Богдана Юсипчука в свадебном платье, призналась, что они приняли участие в съемке, поэтому свадьба была ненастоящей. Юлия и Богдан появились в праздничных нарядах на открытии новой свадебной локации, которая расположена на крыше.