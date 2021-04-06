Самые сексуальные ягодицы звезд всех времен, которые узнает каждый

Мировые знаменитости обладают идеальными спортивными формами и стройной фигурой. Звездные красавицы прекрасно понимают, что больше всего внимания поклонников привлекают снимки в бикини.

В соцсетях ягодицы некоторых селебрити появляются очень часто, ведь они разжигают интерес фолловеров. OBOZREVATEL собрал самые сексуальные фото звезд, которые с удовольствием демонстрируют свои прелести.

Дженнифер Лопес

51-летняя Дженнифер Лопес обладает потрясающе соблазнительными формами.

Джей Ло всегда старается подчеркнуть пышные формы сексуальной одеждой. Дженнифер радует поклонников горячими кадрами, на которых она демонстрирует ягодицы. Во время отдыха в Майами певица позировала в белом купальнике с обнаженной спиной.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер щеголяет пышными формами в соцсетях.

Кайли Дженнер с удовольствием выставляет на камеру пятую точку. Звезда часто устраивает горячие фотосессии, во время которых демонстрирует сексуальные формы.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян стала известной благодаря пикантным формам.

Ким Кардашьян обладает самыми аппетитными ягодицами в Голливуде.

Ники Минаж

Ники Минаж не стесняется демонстрировать соблазнительные ягодицы.

Ники Минаж соблазняет пышными ягодицами и грудью, подчеркивая их миниатюрными боди.

Бейонсе

Бейонсе радует поклонников обольстительными фото.

Певица Бейонсе знаменита своей невероятной фигурой. Она выбирает наряды так, чтобы ягодицы выглядели соблазнительно. На концертах поп-дива умело сочетает костюмы с сексуальными танцами.

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