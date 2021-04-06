Найсексуальніші сідниці зірок всіх часів, які впізнає кожен

Світові знаменитості мають ідеальні спортивними формами і струнку фігуру. Зіркові красуні прекрасно розуміють, що найбільше уваги шанувальників привертають знімки в бікіні.

В соцмережах сідниці деяких селебріті з'являються дуже часто, адже вони розпалюють інтерес фоловерів. OBOZREVATEL зібрав найсексуальніші фото зірок, які із задоволенням демонструють свої принади.

Дженніфер Лопес

51-річна Дженніфер Лопес має приголомшливо спокусливі форми.

Джей Ло завжди намагається підкреслити пишні форми сексуальним вбранням. Дженніфер тішить шанувальників гарячими кадрами, на яких вона демонструє сідниці. Під час відпочинку в Маямі спивачка позувала у білому купальнику з оголеною спиною.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер хизується пишними формами в соцмережах.

Кайлі Дженнер із задоволенням виставляє на камеру п'яту точку. Зірка часто влаштовує гарячі фотосесії, під час яких з різних ракурсів демонструє сексуальні форми.

Кім Кардашьян

Кім Кардашьян стала відомою завдяки пікантним формам.

Кім Кардашьян є володаркою найапетитніших сідниць у Голлівуді.

Нікі Мінаж

Нікі Мінаж не соромиться демонструвати спокусливі сідниці.

Нікі Мінаж спокушає пишними сідницями і грудьми, підкреслюючи їх мініатюрними боді.

Бейонсе

Бейонсе тішить шанувальників звабливими фото.

Співачка Бейонсе знаменита своєю неймовірною фігурою. Вона вибирає вбрання так, щоб сідниці виглядали спокусливо. На концертах поп-діва вміло поєднує костюми з сексуальними танцями.

Раніше OBOZREVATEL писав про: