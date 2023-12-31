Самые роскошные дома знаменитостей 2023 года: от Брэда Питта и Анджелины Джоли до Рода Стюарта и Джима Керри

Есть мнение, что дом может многое рассказать о своих хозяевах. Это, несомненно, касается и домов знаменитых людей: среди собственности звезд роскошные виллы, особняки, исторические квартиры и ранчо.

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Наверное, бросив взгляд, сразу и не догадаешься, кому принадлежит шикарный дом, но впоследствии картина приобретает смысл. Журнал HELLO собрал подборку известных людей, удививших фанатов своими роскошными резиденциями в 2023 году.

Особняк Рода Стюарта в Беверли Парк

Род Стюарт, музыкальная легенда из Лондона, известен своим хриплым голосом. Его особняк в Беверли-Парк, Лос-Анджелес, содержит 13 спальных комнат площадью более 2500 квадратных метров.

Отражая яркий стиль Рода, дом имеет впечатляющий желтый внешний вид, роскошный фонтан и изысканную двойную дверь. В интерьер входят две гостиные, кухня для гурманов, чайная и винная комнаты, большая столовая, библиотека и даже "подпольный" бар. Этот звездный дом, выставленный на продажу за 80 миллионов долларов.

Дом Джима Керри в Лос-Анджелесе

Джим Керри, известный своими комедийными ролями, выставил свое имение в Брентвуде за 26,5 миллиона долларов. Актер канадского происхождения, у которого была успешная карьера с многочисленными наградами, сейчас переезжает в Мауи, оставив свой старый дом в Лос-Анджелесе.

Конное ранчо Жизель Бюндхен

Супермодель Жизель Бюндхен приобрела конно-спортивное ранчо площадью 3 гектара в Саутвест-Ранчесе, штат Флорида. Там расположен дом с девятью спальнями, футбольной и теннисной площадками, бассейном, гидромассажной ванной и стойлами для лошадей. Сообщается, что за ранчо Жизель заплатила более 9 миллионов долларов.

Дом Брэда Питта и Анджелины Джоли в Новом Орлеане

Брэд Питт и Анджелина Джоли, когда-то самая известная голливудская пара, приобрели историческое здание в Новом Орлеане в 2006 году для своего фонда Make it Right. После их развода особняк был продан на аукционе в 2023 году за 2,5 миллиона долларов.

Резиденция Элтона Джона в Атланте

Легенда музыки Элтон Джон недавно завершил свой тур и переезжает в Виндзор, Англия. Его квартира в Атланте была выставлена ​​почти за 5 миллионов долларов и продана за 7,2 миллиона долларов, что значительно превышает цену вопроса.

Дом Робина Уильямса в Сан-Франциско

Марша Гарсес Уильямс, вторая жена покойного Робина Уильямса, выставила свой дом в Сан-Франциско за 25 миллионов долларов. Эта вилла в стиле эпохи Возрождения, построенная в 1926 году и реконструированная Робином и Маршей, предлагает потрясающий вид на мост Золотые Ворота и залив Сан-Франциско.

Дом Джо Джонаса и Софи Тернер в Майами

За несколько недель до подачи на развод Джо Джонас и Софи Тернер продали свой дом на набережной Майами за 15 миллионов долларов. Дом площадью около тысячи квадратных метров имеет шесть спален, девять ванных комнат, частный причал, кухню шеф-повара, спа-центр, бильярдную, удобства на открытом воздухе и детский бассейн.

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