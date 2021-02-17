Самые красивые дети в мире выросли: как они выглядят сейчас

Фото этих милых малышек до сих пор взрывают интернет, хотя они уже давно выросли и стали известными моделями и даже снимаются в Голливуде.

OBOZREVATEL узнал, как сейчас выглядят самые красивые дети мира, покорившие мир моды в рекордно раннем возрасте.

1. Тилан Блондо, 19 лет

О Тилан мир узнал после показа Jean Paul Gaultier, когда ей было всего 4 года – тогда ее назвали самым красивым ребенком. В 10-летнем возрасте девочка снялась для журнала Vogue, а также стала лицом брендов Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull&Bear и других. Сейчас модели 19 лет, а за ней продолжает следить весь мир – на ее страницу в Instagram подписаны 3,8 миллиона человек.

2. Мейка Вуллард, 16 лет

Мейка Вуллард из Австралии стала сниматься в рекламе, когда ей было всего 3 года. Она работала с брендами Myer, Country Road, Witchery и Bardot Jr, участвовала в модных показах и снялась в нескольких музыкальных клипах. Сейчас 16-летняя Мейка – самая популярная девушка среди австралийских моделей-подростков.

3. Кристина Пименова, 15 лет

Свою модельную карьеру Кристина начала в 3 года благодаря стараниям мамы, Гликерии Пименовой, тоже в прошлом модели. Она отвела дочурку в модельное агентство. Мировые СМИ назвали маленькую модель самой красивой девочкой в мире, когда ей было девять лет. За плечами юной красавицы участие в показах и фотосессиях для Prada, Armani, Fendi. Также модель успевает профессионально заниматься художественной гимнастикой, а в прошлом году снялась в двух фильмах Creators: The Past и The Russian Bride.

4. Ланея Грейс, 16 лет

Еще одна "самая красивая девочка в мире" Ланея Грейс уже имеет достойное портфолио и опыт работы на подиумах и в съемках известных брендов. Так, она снялась в клипе шведского диджея Avicii на песню Wake me up и даже заключила контракт с Disney. Ее также иногда сравнивают с молодой Синди Кроуфорд из-за родинки над губой, а еще с Барбарой Палвин – молодой модели это безусловно льстит.

5. Лили Чи, 17 лет

Ежегодный доход этой малышки несколько лет назад составлял более 20 000 долларов, благодаря контрактам с брендами Nike и Levi’s. Карьера Лили началась очень неожиданно: ее увидел модельный скаут, когда та шла с родителями в продуктовый магазин. С тех пор отбоя от предложений съемок у Чи не было.

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