Самые горячие 'ангелы' Victoria’s Secret: как они выглядят. Фото

Популярный украинский бренд белья Victoria's Secret решил заменить своих моделей, известных как "ангелы", на женщин, отличающихся "достижениями, а не пропорциями". Самыми первыми известными "ангелами" компании являлись Тайра Бэнкс, Хелена Кристенсен, Карен Мюлдер, Стефани Сеймур и Даниэла Пештова.

Они выходили на подиум с разнообразными крыльями за плечами, похожими на крылья бабочек, ангелов, птиц и фей. OBOZREVATEL собрал подборку самых горячих и сексуальных "ангелов" Victoria's Secret (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Victoria's Secret давно заслужила репутацию самого популярного бренда, который сотрудничает только с лучшими моделями. Но ежегодно команда "ангелов" меняется. К примеру, в 2018 году бренд покинула Адриана Лима, а в 2019-ом на ее место пришла венгерская модель Барбара Палвин.

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К слову, все "ангелы" Victoria’s Secret должны были быть ростом от 5 футов 9 дюймов (почти 1,75 метров). Их параметры должны составлять 86-60-86. Индекс массы тела – до 18 %. Таким образом, чтобы стать моделью известного бренда раньше, необходимо было приложить много усилий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, знаменитые модели, ангелы Victoria's Secret снялись в горячей рекламной кампании новой коллекции. Перед объективами предстали жгучие красавицы Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Барбара Палвин и Жозефин Скривер.