Самолет Элтона Джона попал в сильнейший шторм и смог приземлиться лишь с третьего раза. Все подробности

Известный 74-летний британский певец и композитор Элтон Джон попал в аварийную ситуацию на частном самолете. Артист летел из Великобритании в Нью-Йорк на свой концерт, но гидравлика летательного аппарата сломалась на высоте трех тысяч метров. Пилот начал запрашивать у диспетчерской службой аварийную посадку.

Однако с первого раза посадить самолет не удалось, поскольку был сильный ветер со скоростью 35 м/с. Из-за этого пилот дважды был вынужден прерывать аварийную посадку, но с третьей попытки получилось, пишет The Sun.

Известно, что аварийная ситуация произошла через час полета. У самолета начала отказывать гидравлическая система, и пилот повернул назад, чтобы совершить посадку у берегов южной части Ирландии.

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Службу экстренной помощи, пожарных и полицию предупредили, и они тут же выехали в аэропорт к взлетно-посадочной полосе.

"Ужасная погода и невероятные порывы ветра сделали посадку практически невозможной. Две попытки приземлиться не увенчались успехом. Самолет трясло, а его нос был слишком вертикальным. Самолет снижался и был на полпути к полосе, но он не мог приземлиться и снова взлетал в воздух", – сказал механик Филип Томсон.

По его словам, шторм усиливался, но было слишком сложно посадить частный самолет. В результате третьей попытки – удалось.

После приземления служба экстренной помощи окружили самолет. Элтон Джон был в состоянии шока от произошедшего. Но, чтобы не разочаровывать поклонников, певец сел на более поздний рейс в Нью-Йорк и улетел, чтобы выступить в рамках своего тура Farewell Yellow Brick Road Tour.

Коротко о знаменитости:

Элтон Джон – 74-летний британский певец, пианист и композитор родом из Лондона. В его музыкальной карьере насчитывается боле 250 миллионов проданных пластинок. Журнал Rolling Stone присвоил артисту 49-е место в списке величайших исполнителей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Элтон Джон, получивший серьезную травму бедра, вышел в свет с тростью на церемонию инвестирования в Виндзорском замке.