'Самой маленькой жертве – 4 года': Елена Зеленская показала Бородянку нобелевской лауреатке и рассказала о зверствах оккупантов

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с лауреаткой Нобелевской премии и иранской правозащитницей Надей Мурад, которая приехала в Украину по ее приглашению. Они вместе посетили героическую Бородянку, чтобы лауреатка своими глазами увидела последствия российской агрессии.

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Об этом жена лидера нашей страны рассказала в Instagram. Они побывали в детском саду, где жители прятались от бомбардировок, посетили еще один детсад "Сказка", где работники ГСЧС учат детей минной безопасности, прошлись улицами населенного пункта (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Надя прошла через рабство у террористов ИГИЛа, сексуальное насилие, пытки, казнь близких. Сейчас лауреатка Нобелевской премии мира борется за то, чтобы защитить жертв военных и сексуальных преступлений по всему миру. По моему приглашению Надя посетила Украину. Во время нашей встречи вместе с Генеральным прокурором Андреем Костиным, мы рассказали ей о последствиях российской оккупации", – сообщила первая леди.

Андрей Костин рассказал Мурад, что около 190 фактов сексуальных преступлений на сей час расследует Офис Генпрокурора. "Речь идет о 136 женщинах и 54 мужчинах. Младшей жертве – 4 года, самой старшей – 82", – говорится в публикации.

Также Елена Зеленская пояснила, что такое Кодекс Мурад и для чего он был создан. По ее словам, им уже начали пользоваться в нашей стране: "Кодекс Мурад – пошаговые стандарты работы с пострадавшими. Основа Кодекса – максимальное уважение и безопасность. Чтобы никому не пришлось делать ошибочный выбор между интересами человека и эффективностью расследования, можно соединить и то и другое. Рада, что Кодекс Мурад уже взяли на вооружение в Украине. Его изучают и применяют спасатели, полицейские, врачи и социальные работники".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Зеленская выступила на конференции "Азиатское лидерство. Эра турбулентности: путь к сотрудничеству и инновациям" в Сеуле. Одной из тем был российский терроризм в Украине. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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