Публика раскритиковала показ новой коллекции Victoria's Secret, прошедшего впервые за последние 6 лет. Его назвали скучным и бездушным. На подиуме зрители увидели как новые лица бренда, так и известных "ангелов", но насторожило, что принять участие в дефиле пригласили также россиянку Ирину Шейк.

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"Мода вне политики", – именно так можно сформулировать лозунг нынешнего шоу из-за участия супермодели из РФ, которая не забывает о своих корнях за рубежом. Она пытается привить русскоязычность своей дочери, общаясь с ней на родном языке, а не на английском или на любом другом. OBOZ.UA расскажет, чем шоу в этом году было особенным и каким образом там появилась Ирина Шейк.

"Шоу Victoria's Secret возвращается. Оно будет отображать то, кто мы сегодня, а также все, что вы знаете и любите: гламур, крылья, музыка и многое другое!" – объясняли организаторы показа.

Чтобы быть на одной волне с современными тенденциями, на шоу пригласили несколько трансгендерных моделей. Daily Mail пишет, что с личности из ЛГБТ сообщества начался показ – с бразильской модели Валентины Сампайо, ставшей первым трансгендерным человеком, представлявшим бренд в 2019 году.

Всего в шоу приняло участие 52 "ангела" из 25 разных стран, включая Россию. Ее представляла Ирина Шейк. Женщине это дало возможность продемонстрировать "настоящую русскую красоту", которой так гордятся россияне. В последнее время она радовала соотечественников своими знаниями родного языка за границей. Как пишут росмедиа, несколько дней назад она публиковала в Instagram видео, где с дочерью любуется выпрыгивающими из воды дельфинами.

"Видела?" – спрашивала модель у ребенка. "Да", – ответила девочка на русском.

Что касается Victoria's Secret, их показы мод отменили в 2019 году после того, как бренд был захейчен из-за идеализации и сексуализации женщин. На подиумах появлялись "ангелы" только с идеальной фигурой, а моделей plus size не приглашали. В этом году бренд решил поправиться и показать свое белье на женщинах с пышными формами, а также на трансгендерных лицах.

Однако это не заставило зрителей восхищаться новой "концепцией". В соцсети X бренд подвергли критике за скучное шоу.

"Victoria's Secret вернулся с самым скучным шоу за всю историю".

"Victoria's Secret до сих пор не прислушивался к требованиям общественности. Это не то шоу, которое мы хотели. Волосы у всех плоские, нет очень высоких моделей, вся постановка не такая, как мы хотели".

"Новый показ Victoria's Secret кажется таким бездушным... И почему они воспроизводят фальшивые звуки толпы? Где культовый подиум?"

"Это было мило, но этого было недостаточно... нам нужно вернуть блестящий подиум, более резвые выступления!"

Ранее OBOZ.UA писал, что Victoria's Secret попала в скандал из-за извинения перед трансгендерной женщиной. Ее не впускали в раздевалки, пока оттуда не уйдут все остальные "настоящие", то есть цисгендерные женщины.

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