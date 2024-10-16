"Самое скучное шоу в истории": первый за шесть лет показ Victoria's Secret, куда пригласили россиянку Ирину Шейк, обернулся провалом
Публика раскритиковала показ новой коллекции Victoria's Secret, прошедшего впервые за последние 6 лет. Его назвали скучным и бездушным. На подиуме зрители увидели как новые лица бренда, так и известных "ангелов", но насторожило, что принять участие в дефиле пригласили также россиянку Ирину Шейк.
"Мода вне политики", – именно так можно сформулировать лозунг нынешнего шоу из-за участия супермодели из РФ, которая не забывает о своих корнях за рубежом. Она пытается привить русскоязычность своей дочери, общаясь с ней на родном языке, а не на английском или на любом другом. OBOZ.UA расскажет, чем шоу в этом году было особенным и каким образом там появилась Ирина Шейк.
"Шоу Victoria's Secret возвращается. Оно будет отображать то, кто мы сегодня, а также все, что вы знаете и любите: гламур, крылья, музыка и многое другое!" – объясняли организаторы показа.
Чтобы быть на одной волне с современными тенденциями, на шоу пригласили несколько трансгендерных моделей. Daily Mail пишет, что с личности из ЛГБТ сообщества начался показ – с бразильской модели Валентины Сампайо, ставшей первым трансгендерным человеком, представлявшим бренд в 2019 году.
Всего в шоу приняло участие 52 "ангела" из 25 разных стран, включая Россию. Ее представляла Ирина Шейк. Женщине это дало возможность продемонстрировать "настоящую русскую красоту", которой так гордятся россияне. В последнее время она радовала соотечественников своими знаниями родного языка за границей. Как пишут росмедиа, несколько дней назад она публиковала в Instagram видео, где с дочерью любуется выпрыгивающими из воды дельфинами.
"Видела?" – спрашивала модель у ребенка. "Да", – ответила девочка на русском.
Что касается Victoria's Secret, их показы мод отменили в 2019 году после того, как бренд был захейчен из-за идеализации и сексуализации женщин. На подиумах появлялись "ангелы" только с идеальной фигурой, а моделей plus size не приглашали. В этом году бренд решил поправиться и показать свое белье на женщинах с пышными формами, а также на трансгендерных лицах.
Однако это не заставило зрителей восхищаться новой "концепцией". В соцсети X бренд подвергли критике за скучное шоу.
- "Victoria's Secret вернулся с самым скучным шоу за всю историю".
- "Victoria's Secret до сих пор не прислушивался к требованиям общественности. Это не то шоу, которое мы хотели. Волосы у всех плоские, нет очень высоких моделей, вся постановка не такая, как мы хотели".
- "Новый показ Victoria's Secret кажется таким бездушным... И почему они воспроизводят фальшивые звуки толпы? Где культовый подиум?"
- "Это было мило, но этого было недостаточно... нам нужно вернуть блестящий подиум, более резвые выступления!"
Ранее OBOZ.UA писал, что Victoria's Secret попала в скандал из-за извинения перед трансгендерной женщиной. Ее не впускали в раздевалки, пока оттуда не уйдут все остальные "настоящие", то есть цисгендерные женщины.
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