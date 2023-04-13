Самая младшая дочь Тома Круза, которую он не видел 10 лет, зарабатывает 16 тысяч долларов в месяц: как ей это удается

16-летняя дочь всемирно известного американского актера Тома Круза, которая когда-то была самым популярным ребенком в мире, самостоятельно зарабатывает себе на жизнь, получая в среднем в месяц около 16 тысяч долларов (580 тысяч гривен). Сури Круз, с которой ее звездный папа не виделся больше 10 лет, поскольку мама девочки, актриса Кэти Холмс отказалась присоединиться к Церкви Саентологии, получает такие немаленькие суммы благодаря блогерству.

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Состояние девушки, которой 18 апреля этого года исполнится всего 17, оценивают в 500 тысяч долларов (почти 19 миллионов гривен). Об этом пишет FandomWire.

Сури Круз – настоящая модница. С самого рождения она могла похвастаться таким разнообразным и дорогим гардеробом, что некоторые не могут позволить себе даже в зрелом возрасте. А сейчас, став 16-летней красавицей, наследница актерской династии решила также связать свою жизнь с фэшн-индустрией. Круз планирует изучать моду в Нью-Йорке, для чего уже начала подавать документы в различные колледжи. Что интересно, у Тома Круза нет права голоса, а также права советовать что-либо своей дочери, потому что "он не участвует в ее жизни". При этом обучение в высшем учебном заведении звезда Голливуда оплатит, поскольку это прописано в соглашении о разводе с бывшей женой.

Впрочем, Сури может позволить себе оплатить обучение в колледже самостоятельно. 16 тысяч долларов в месяц ей удается зарабатывать благодаря социальным сетям. Известные бренды регулярно обращаются к ней за рекламой, за что готовы платить немаленькие суммы.

Известно также, что девушка профессионально занимается танцами, чем еще больше привлекает к своей странице фолловеров. А чем больше фолловеров, тем больше заработок.

Сейчас Кэти Холмс тщательно уберегает дочь от камер назойливых папарацци, ведь говорит, что та и так натерпелась их в детстве. А вот поклонники ожидают, что Сури, следуя примеру родителей, попробует себя в кино. И сам звезда фильмов "Миссия невыполнима" рассказывал, что дочь проявляет интерес к актерскому делу, хотя ей это никто не навязывает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что фильм "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли имеет связи с Россией. Как оказалось, лента была финансирована российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым.

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