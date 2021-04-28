Самая красивая женщина в мире вспомнила дебютную фотосессию для Vogue. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Самая красивая женщина в мире вспомнила дебютную фотосессию для Vogue. Фото

Американская супермодель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, вспомнила свою легендарную фотосессию для первой обложки журнала Vogue. Съемка проходила в Турции в 2016 году.

Соответствующими фото знаменитость поделилась на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), одновременно поблагодарив всех за то, что она все еще работает и занимается любимым делом.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня, я так сильно вас люблю", – отметила модель.

Так, на кадрах Хадид всего 19 лет – это был ее дебют для Vogue. Она появилась в гламурном образе в белоснежном наряде – коротком топе и юбке. Кроме того, знаменитость украшали белые бриллианты и высокая прическа с идеальными завитками, спадающими на лоб. Запечатлел звезду знаменитый фотограф Себастьян Фаена.

Хадид снялась для первой обложки журнала Vogue
Хадид на фотосессии для журнала Vogue
Хадид показала стильный образ на съемке для Vogue
Хадид в откровенном наряде на съемке для Vogue
Хадид продемонстрировала стильные украшения
Хадид вспомнила фотосессию для журнала Vogue

Коротко о знаменитости:

  • Белла Хадид – американская супермодель палестинского происхождения. Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

  • Одним из главных достижений в карьере модели стал контракт, заключенный с компанией по производству женского белья Victoria’s Secret.

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