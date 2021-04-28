Самая красивая женщина в мире вспомнила дебютную фотосессию для Vogue. Фото

Американская супермодель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, вспомнила свою легендарную фотосессию для первой обложки журнала Vogue. Съемка проходила в Турции в 2016 году.

Соответствующими фото знаменитость поделилась на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), одновременно поблагодарив всех за то, что она все еще работает и занимается любимым делом.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня, я так сильно вас люблю", – отметила модель.

Так, на кадрах Хадид всего 19 лет – это был ее дебют для Vogue. Она появилась в гламурном образе в белоснежном наряде – коротком топе и юбке. Кроме того, знаменитость украшали белые бриллианты и высокая прическа с идеальными завитками, спадающими на лоб. Запечатлел звезду знаменитый фотограф Себастьян Фаена.

Коротко о знаменитости:

Белла Хадид – американская супермодель палестинского происхождения. Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari.

Одним из главных достижений в карьере модели стал контракт, заключенный с компанией по производству женского белья Victoria’s Secret.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Белла Хадид поразила фанатов довольно пикантной съемкой. Она позировала практически обнаженной с красными волосами.

Модель поделилась с поклонниками снимками, на которых позирует в откровенных образах для издания V Magazine. На некоторых кадрах знаменитость предстала полностью обнаженной.