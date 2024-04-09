Самая известная полицейская Украины, которая служит в штурмовой бригаде 'Лють', передала привет Фарион: вопрос языка у нас не стоит

Самая известная полицейская Киева Людмила Милевич, прославившаяся благодаря своей модельной внешности в 2015 году, высказалась о позиции филологини Ирины Фарион по отношению к русскоязычным защитникам. Правоохранительница сейчас служит в составе Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" и уверяет, что на фронте у бойцов есть "более приоритетные вопросы, чем языковой".

"Что слишком, то не здраво", – говорит Милевич о Фарион, добавляя, что та, по ее мнению, "упала в крайности", когда назвала русскоязычных воинов ВСУ "русскими". Своими мнениями полицейская-защитница поделилась в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Вопрос языка у нас в бригаде не стоит. У каждого из нас есть общая цель, которая более приоритетна, чем язык, на котором мы говорим. Когда каждый день вы должны защищать страну, свои семьи, собратьев и себя. Вот о чем вы думаете в этот момент? Вряд ли о языковом вопросе. В нашей бригаде большинство общается на украинском, но есть и русскоязычные. И никого это не беспокоит, потому что нас объединяет несколько гораздо важнее, чем язык, на котором мы общаемся", – прокомментировала Милевич.

Фарион же, напомним, категорически осудила всех русскоязычных героев, вызвав общественное возмущение своими заявлениями. В частности, филолог говорила следующее: "Я не могу назвать их [военных] украинцами. Если они не говорят на украинском языке – то пусть себя назовут "русскими" . Почему они такие ошалевшие? Если они такие великие патриоты – покажите свой патриотизм".

Милевич отметила, что ее взгляды абсолютно противоположны взглядам Ирины Дмитриевны.

"Украинцев сейчас должны объединять общие цели, надежда и любовь к Украине. На мой взгляд, это более весомо, чем то, что кто-то говорит на другом языке. А насчет Ирины Фарион... Наши с ней взгляды категорически разные. Как говорят: "Что слишком, то не здраво". Это именно о Фарион. Человек впал в крайности. Я не могу это поддерживать", – прокомментировала Людмила.

Полное интервью с Людмилой Милевич читайте по ссылке.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменилась Людмила Милевич. В материале мы собрали относительно свежие фотографии полицейской-военной.

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