Сальма Хайек призналась, что могла умереть от коронавируса

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Сальма Хайек рассказала о коронавирусе

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек призналась, что коронавирусная инфекция вызвала у нее настолько серьезные осложнения, что она могла умереть. По ее словам, в самом начале пандемии она около семи недель находилась дома на строгой самоизоляции.

Этими подробностями звезда поделилась в интервью изданию Variety (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Также она рассказала, что некоторый период времени лечилась с помощью кислородной терапии.

"Мой врач просил меня пойти в больницу, настолько все было плохо. На что я ответила: "Нет, спасибо. Я лучше умру дома", – сказала знаменитость.

Несмотря на то, что долгое лечение осталось позади, Хайек до сих пор борется с негативными последствиями, которые возникли после болезни. Так, она призналась, что часто чувствует себя уставшей.

Сальма Хайек рассказала о последствиях коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сальма Хайек озадачила фанатов беременным фото. Так, она заинтриговала своих поклонников снимком, на котором была запечатлена с округлившимся во время беременности животом. Саму публикацию звезда подписала хештегом на испанском языке в виде поздравления с Днем матери.

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