Сальма Хайек призналась, что могла умереть от коронавируса

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек призналась, что коронавирусная инфекция вызвала у нее настолько серьезные осложнения, что она могла умереть. По ее словам, в самом начале пандемии она около семи недель находилась дома на строгой самоизоляции.

Этими подробностями звезда поделилась в интервью изданию Variety (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Также она рассказала, что некоторый период времени лечилась с помощью кислородной терапии.

"Мой врач просил меня пойти в больницу, настолько все было плохо. На что я ответила: "Нет, спасибо. Я лучше умру дома", – сказала знаменитость.

Несмотря на то, что долгое лечение осталось позади, Хайек до сих пор борется с негативными последствиями, которые возникли после болезни. Так, она призналась, что часто чувствует себя уставшей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сальма Хайек озадачила фанатов беременным фото. Так, она заинтриговала своих поклонников снимком, на котором была запечатлена с округлившимся во время беременности животом. Саму публикацию звезда подписала хештегом на испанском языке в виде поздравления с Днем матери.