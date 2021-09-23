С усами Зиброва и хрустальным гробом: Ольга Горбачева выпустила последний клип в карьере. Видео

Украинская телеведущая и певица Ольга Горбачева выпустила прощальный клип на песню "Вдвойне". Он приурочен окончанию 25-летней карьеры артистки в шоу-бизнесе.

Такое заявление исполнительница сделала на своем YouTube канале, спев в хрустальном гробу. На "похороны" Ольги пришли Павел Зибров – с усами, Анатолич – с микрофоном, Степан Казанин – с живой водой, а Буше – с кучей денег (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как женщина, я хотела уйти красиво: поэтому лежу в хрустальном гробу, а провожают меня настоящие принцы и короли украинского шоу-бизнеса. В клипе много юмора на грани фола, сказочная атмосфера и даже поцелуи. Получилось страшно красиво", – рассказывает телезвезда.

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В сюжет клипа легла сказка о Белоснежке и 7 гномах, но конец у нее не такой счастливый, как в оригинале. Белоснежка-Горбачева все-таки умирает в окружении яблок, пока звездные гости прощаются с ней.

Интересно, что каждый приглашенный пытался различными способами воскресить девушку. Так, Степан Казанин поил ее неизвестными жидкостями, а Павел Зибров даже поцеловал.

"Мои усы — бренд украинского шоу-бизнеса настолько значимый, что они отдельно пришли на прощание с Ольгой. А таких фееричных и ироничных похорон не мог пропустить ни я, ни мои усы", — делится Зибров.

В самом конце на торжество приходит сама Ольга в образе злой мачехи и сбрасывает портрет "покойной". Неожиданно, за ним появляется еще одна фотография Горбачевой с новым именем – Nika Nikitina.

Напомним, что артистка также проведит свой последний тур, концерты которого состоятся в 3 городах. 26.10 певица будет выступать в Харькове, 31.10 в Киеве, а 3.11 в Днепре.

Справка о знаменитости:

Ольга Горбачева – украинская русскоязычная певица, экс-солистка группы "Арктика", телеведущая, журналистка;

Окончила Киевский государственный лингвистический университет по специальности "филология, немецкий, английский язык и зарубежная литература";

В 2007 году получила награду "Золотое перо" как "лучшая ведущая развлекательных программ на телевидении".

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