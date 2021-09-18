Певица ROXOLANA выпустила первый клип в Украине на языке жестов. Видео

Украинская певица ROXOLANA (Роксолана Сирота) выпустила инклюзивную версию песни "Говори". Текст трека написал поэт Юрий Издрык, а на язык жестов его перевела Ксения Олейник, которая также принимала участие в съемках основного клипа.

Инклюзивную версию клипа приурочили к Международному дню жестовых языков, который отмечают 23 сентября. ROXOLANA уточнила, что таким образом хотела рассказать о разных формах общения, пишет Vogue (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Говорить и общаться друг с другом можно по-разному. Главное, не как, а что именно вы говорите другому человеку. С этим посылом я и записывала песню", – рассказала Роксолана.

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Она отметила, что переводчица Ксения Олейник очень сильно помогла им в этой работе.

"Буквально за несколько недель через Zoom она научила семерых девушек и меня петь эту песню на языке жестов", – рассказала певица.

Напомним, что премьера основного клипа состоялась 10 сентября, и спустя неделю видео насобирало более 100 тысяч просмотров.

Коротко о певице:

Роксолана Сирота – родом из Львова. Получила юридическое образование КНУ им. Шевченко.

В 2019 году приняла участие в проекте "Голос страны". Она вошла в команду продюсера Потапа, прошла половину шоу, но накануне нокаутов выбыла.

Дебютной ее работой стала песня "Очима", которая была написана по мотивам стихов поэтессы Лины Костенко. Вскоре она выпустила клип, героем которого стал известный в Украине художник Анатолий Криволап.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что известная певица Светлана Лобода рассказала, как появилась идея впервые за много лет спеть на украинском языке. По ее словам, выпустить украиноязычный трек она хотела давно, но не было подходящего материала.