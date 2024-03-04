С тризубом на футболке. Звезда 'Властелина колец' Вигго Мортенсен назвал Путина варваром и заявил о поддержке Украины

Актер Вигго Мортенсен, звезда "Властелина колец", появился на красной дорожке кинофестиваля в Глазго в черной футболке с украинским тризубом. Знаменитость также заявил о своей поддержке Украины и раскритиковал российскую агрессию.

Об этом сообщает Daily Mail. "Мы поддерживаем украинцев в борьбе против российской агрессии, против людей, которые ей потакают. Как в России, так и за ее пределами", – сказал Мортенсен.

Звезду не интересует, что должны делать лидеры Запада, чтобы поддержать Украину. Ранее американец регулярно критиковал бывшего президента Дональда Трампа, когда он был при должности. В настоящее время республиканцы пытаются заблокировать военную помощь Украине.

"Два года смерти, разрушения и невероятных страданий украинского народа. Чтобы кто-либо в моей родной стране, Соединенных Штатах Америки, или в любой другой стране мира игнорировал варварство, захват земли Путиным и его правительство, что мне кажется – непонятно и нельзя простить. Я поддерживаю народ Украины и его стремление к территориальной целостности. Да здравствует свободная Украина", – подчеркнул Вигго Мортенсен в видео для United24.

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