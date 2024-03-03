'Не сдавайтесь!' Алла Пугачева намеком на войну в Украине пожелала поклонникам мира

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем-"иноагентом" Максимом Галкиным и их детьми после полномасштабного вторжения уехала из РФ, впервые за долгое время обратилась в фаны. Примадонна призвала поклонников "не сдаваться", что многие в который раз считали как намек звезды на ее антивоенную и антипутинскую позицию.

Свежий пост появилось на странице артистки в Instagram. Уже традиционно публикация Аллы Борисовны вызвала истерику у Z-патриотов, которым сложно смириться с "предательством" певицы, поэтому они беспрестанно поливают ее грязью.

Так, новым постом Пугачева поздравила поклонников с "праздником желтых цветов", который она придумала сама еще в юности и теперь много лет празднует в первое воскресенье марта.

"Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не огорчайтесь! Мир вашему дому!" – написала артистка.

Некоторые комментаторы увидели в сообщении некий протест певицы против российского вторжения в Украину. "Спасибо, что не испугались и не прогнулись!", "Не сдавайтесь! Одна фраза, Алла Борисовна, и мы все поняли. Спасибо, что остались Человеком!"

Кроме того, по мнению некоторых комментаторов, Пугачева могла процитировать ныне покойного Алексея Навального, который просил россиян с антипутинской позицией "не сдаваться после его смерти".

Так или иначе, Алла Борисовна еще раз дала понять, пусть и очень завуалировано, что не поддерживает агрессию родной страны.

А за несколько часов до публикации этого сообщения Примадонна разместила у себя в профиле видео, в котором поделилась: "Я последняя узнала, скорее всего, что вышел альбом P.S. Мне приятно, спасибо большое. Хороший подарок к юбилею. Ну а я могу подарить к юбилею только новые песни. Ждите мои любимые поклонники, только ради вас".

Z-патриоты тем временем не могут унять собственного гнева, поэтому пишут оскорбительные комментарии в адрес когда-то любимой артистки: "Поклонники? Рабы и холопы мне помнится. Пойте на чужбине. Большую часть поклонников вы потеряли", "Да успокойся уже, Аллуся. Как говорится, умерла так умерла, с таким голосом лучше помалкивать", "Чем так провинилась Россия, которая дала ей всё? Как так можно предавать Родину, давшую такую славу, такую высоту, такую зрительскую любовь? Как? Жаль ее", "Кому эта бабка нужна?", "Голосок и настроение не радостное, продавший Родину и продавший поклонников человек!", "Надоела ты и вся твоя семейка... Живи в своём Израиле и оставь Россию и россиян в покое. Никому не нужны твои пенсионерские песни. Ты пенсионерка, вот и живи на пенсию", "Родину она любила в перестройку, когда бабла рубила и жила без бед. Еще наверно в СССР неплохо дружить во власти без стыда. А вот сейчас из-за иноагента сбежала Бог знает куда. Чужой язык, чужие люди и далеко вся близкая родня".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алла Пугачева попала в антирейтинг "патриотов" России и заняла там первое место.

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