С титановой пластиной в голове: танцор Дорофеевой показал, как выглядит после операции. Фото

Танцор из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко показал, как выглядит после сложной операции на голове. Ему вставили титановую пластину в череп, поскольку нужно было заменить отсутствующую часть кости.

Соответствующие кадры после операции Женя опубликовал на личной странице в Instagram-stories. "Домой возвращается уже титановый бой", – подписал снимок танцор (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что изначально врачи пытались восстановить этот участок черепа, однако им не удалось. Поэтому пришлось вставлять титановую пластину танцору.

На кадрах видно, что у Жени перебинтована голова. Он сделал несколько селфи и сфотографировал цветы.

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К слову, Гончаренко поддержала и Надя Дорофеева. Она также выложила фото Жени в Instagram-stories.

"Жене сделали операцию! Наш мальчик поправляется. Спасибо еще раз всем, кто беспокоится", – написала знаменитость, тегнув профиль танцора.

Напомним:

Евгения Гончаренко избили в начале августа этого года за то, что он заступился за свою знакомую. Женя пострадал от рук экс-сотрудника УГО возле клуба в столице Украины.

В результате он был срочно госпитализирован в больницу, где ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Через несколько недель он вышел из нее и вскоре вернулся домой восстанавливаться.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Евгений Гончаренко дал интервью, в котором рассказал о своем самочувствии и о том, что может полноценно ходить.