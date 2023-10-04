С сине-желтым букетом и самодельной патриотической лентой: Кейт Миддлтон встретилась с украинскими беженцами в Англии

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила британский общественный центр "Всі разом", поддерживающий украинских беженцев. Визит Ее Королевского Высочества был приурочен к первой годовщине хаба, созданного в октябре 2022 года двумя женщинами из Брекнелла, которые хотели помочь украинцам, бежавшим от российского террористического вторжения в Великобританию.

Принцесса Уэльская пообщалась с маленькими украинскими беженцами, погрузилась в работу центра и даже собственноручно сделала сине-желтое украшение, которое потом носила на груди. Об этом пишет Daily Mail.

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Во время визита королевской особы в хабе провели мастер-класс по изготовлению украинских значков-бантиков, которые в Европе очень часто носят на груди украинцы. Принцесса присоединилась к мероприятию и собственноручно сделала и себе патриотическую "брошь".

Получая инструкции от двух женщин, которые регулярно производят такие ленты и выставляют их на продажу, Кетрин выглядела крайне сосредоточенной на своей задаче. Однако она не была в восторге от результата, поэтому пошутила: "Не думаю, что вы сможете продать эту ленточку!"

В рамках своего визита супруга будущего короля Великобритании приняла участие в повседневной работе центра, в частности, помогала паковать пожертвованные предметы первой необходимости в пакеты помощи, которые будут отправлены обратно в Украину.

Кроме того, Кейт Миддлтон тепло пообщалась с украинскими детьми. Более того, она присоединилась к их интерактиву – рисовала ладошками несокрушимое дерево в цветах украинского флага. Этот трогательный момент умилил всех присутствующих.

Как писал OBOZREVATEL, в Ливерпуле, Великобритания, состоялся грандиозный финал Евровидения-2023 от имени Украины. Открывать шоу выпала честь победителям прошлого года – украинскому рэп-коллективу Kalush Orchestra. Но сделали это не сами. Суть видеономера заключалась в том, что украинцам подпевали, подтанцовывали и аккомпанировали известные британцы. До чего неожиданно было увидеть среди них и Кейт Миддлтон. Читайте об этом в нашем материале.

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