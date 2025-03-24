'С Сандулесой не общаюсь'. Иво Бобул признался, почему сожалеет о трех своих браках

Народный артист Украины Иво Бобул, который становился на свадебный рушник четыре раза, объяснил, почему сожалеет о трех браках и не хочет сейчас рассказывать о четвертом. Артист признался, что не общается со второй женой, а также третьей – известной певицей Лилией Сандулесу.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью OBOZ.UA. Артист говорит, что ему не стоило жениться ни в первый, ни во второй, ни в третий раз.

"Дело в том, что жизнь артиста не такая, как показывают по телевидению, – объясняет исполнитель. – Гастроли, поездки, репетиции, концерты – тебя может месяцами не быть дома. Не любая женщина может такое понять. И начинаются разные жизненные нюансы. И действительно, если бы вернуть время, я не женился бы тогда. Но случилось так, как случилось. Это моя история. С первой женой у нас налажена связь, общаемся, потому что есть тема для разговоров – сын. Со второй не общаюсь – там есть проблемы. С третьей, Лилей Сандулесой, когда были недавно в туре, общались. Сейчас нет, потому что ее в Украине нет".

Недавно певец впервые за много лет вышел на одну сцену с бывшей женой Лилей Санделесу, с которой раньше пел вместе, но из-за непростого развода не имел контактов: "Прежде всего, что хочу сказать: идея спеть вместе не была спонтанной. Зрители всегда меня просили исполнить наши общие песни. Ну и так однажды случилось, что решили попробовать, как оно получится. Связались со стороной Лилии, переговорили, организовали. И хочу сказать, что все прошло так, как мы ожидали. В залах были полные аншлаги. Людям нравилось, для них, как рассказывали, воссоединение нашего дуэта стало счастьем. А нам хотелось сделать во время войны людям это счастье".

На вопрос, почему так мало рассказывает публично о своей четвертой жене Наталье, Иво Бобул отвечает: "Людям во время войны вряд ли интересна моя личная жизнь. Во что я одет, какая у меня машина – разве сейчас это ко времени?".

Полное интервью с Иво Бобулом читайте здесь.

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