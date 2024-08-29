С плакатом певца и весь в цветах: как выглядит дом Андрея Кравченко, которого называют копией Олега Винника. Фото и видео

Украинский певец Андрей Кравченко, которого называют двойником Олега Винника – артиста, который с начала полномасштабной войны выехал в Германию и исчез из инфопространства, показал дом, в котором вырос. Из-за подобной внешности обоих артистов считают родственниками, но родители Кравченко отрицали это предположение.

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Свое детство Андрей Кравченко провел в небольшом городе Черниговской области. По внешнему виду – обычный дом среднестатистической семьи. Его показали в эфире "Говорить вся Україна".

"Многие считают, что родители известного человека, который вдруг становится популярным, имеют определенный статус или хорошие связи. Вот Черниговская область, обычный пгт, обычная улица, даже лавочка возле забора, и родители – обычная семейная пара. Дом – не поместье, а обычный украшенный цветами дом. Единственное, что выдает успех – это беседка", – говорит закадровый голос.

Эта беседка является особым местом через афишу, на которой изображен сын. В самом доме развешаны картины, которые собственноручно вышивает отец певца Виктор.

На заднем дворе растут овощи. Больше всего помидоров, которые считают небольшим семейным бизнесом. "В этом году насадили, как всегда, много помидоров. Думали, уже меньше посадим, но это наш бизнес. Он [сын] помогал выращивать и в теплицах, и на огороде. Были такие сложные времена, когда нам не платили зарплату, то мы выживали из домашнего хозяйства", – призналась мать артиста Татьяна.

Как она рассказала, Андрей Кравченко с самого детства любил петь, поэтому свою дальнейшую жизнь связал с музыкой. Впрочем, из-за внешности, тембра голоса и мотива песен его часто сравнивают с беглецом Олегом Винником.

"Это было его большое желание. Он шел к цели своей с детства – он пел с малых лет. Он в год говорить не умел, а уже подпевал и танцевал вместе с нами [на свадьбе], и тогда еще его дедушка покойный сказал: "Вот артист!" И это, наверное, были пророческие слова", – говорила Татьяна Кравченко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Винник вышел в эфир из Германии и сделал пренебрежительное заявление Андрею Кравченко. Через свое поведение он получил замечание от ведущего.

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