С любимым мужчиной: Пэрис Хилтон очаровала фанов архивным снимком 35-летней давности

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон растрогала поклонников архивными кадрами со своим отцом Риком. Светская львица, которая в январе этого года впервые стала мамой, продемонстрировала, как выглядела в детстве, и показала родителей в молодости. По новой публикации артистки можно сделать вывод, на кого она больше похожа.

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Постом Хилтон поделилась в Instagram. Она отметила, что ее окружают лучшие мужчины. Селебрити поблагодарила папу за то, что он привил ей трудолюбивость и объяснил значение слова "любовь". Пэрис также не оставила без внимания и своего мужа – Картера Реума. Фанаты умилились снимком, на котором будущая артистка в платье принцессы мило улыбалась рядом с самым важным мужчиной в своей жизни. На нем исполнительнице около 7 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо моему отцу за то, что научил меня важности тяжелой работы и любви. И спасибо моему мужу Картеру – наблюдать за тем, как ты становишься невероятным папой для нашего мальчика Феникса, было для меня величайшим подарком. Я люблю вас обоих так сильно", – читаем под постом звезды.

Певица окунулась в воспоминания, продемонстрировав подписчикам такие редкие моменты из прошлого.

Она также добавила несколько новых фотокарточек с партнером. На одной из них блондинка предстала с новорожденным наследником.

Напомним, Пэрис родилась в семье Рика и Кэти Хилтон. Она является правнучкой Конрада Хилтона – основателя сети отелей Hilton. Певица – старший ребенок в семье. У нее есть сестра Ники, и два брата – Баррон и Конрад.

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