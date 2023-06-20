Со стальным прессом: Дженнифер Лопес показала откровенное фото Бена Аффлека и произвела фурор в сети

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поздравила своего супруга Бена Аффлека с Международным днем отца. Она очаровала сеть снимками, которые ранее не демонстрировала. Пользователи Instagram смогли увидеть 50-летнего звезду кинематографа глазами исполнительницы – в домашней обстановке и в обнаженном виде.

Видео дня

Кадры Лопес опубликовала в личном блоге. На одном из них она похвасталась отличной формой своего любимого. Также поп-дива разместила трогательные селфи, на которых Аффлек нежно прижался к Дженнифер. На снимках супруги кажутся очень счастливыми (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Пост благодарности папе. С Днем отца, папа. И с Днем отца всех прекрасных пап! Мы любим вас и ценим больше, чем вы можете только представить", – написала американка в Instagram. За сутки подборка фотографий набрала 2,5 миллиона лайков и более 17 тысяч комментариев.

"Горячий мужчина", "Дженнифер, зачем вы дразните своих подписчиков?", "Девушка, рядом с вами очень привлекательный мужчина", "Этот отец прекрасен", "Горячий муж и горячая жена", "Вы счастливая женщина иметь рядом с собой такого мужчину", "Вау, какой красавчик", "Вы невероятные вместе!", – читаем комментарии под постом вокалистки.

Напомним, 16 июля 2022 года голливудские звезды расписались в Лас-Вегасе. После церемонии они устроили роскошное торжество в кругу близких. Супруги попросили не снимать мероприятие на телефон и не распространять кадры в сети. Они предпочитают держать свою личную жизнь в секрете, но по информации инсайдеров, у знаменитостей есть серьезные проблемы в браке.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что 44-летняя модель и бизнес-вумен Кортни Кардашьян оригинальным способом сообщила своему возлюбленному о беременности. Она пришла на концерт мужа – участника группы Blink-182 Тревиса Баркера, и подняла огромный плакат с надписью "Тревис, я беременна".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!