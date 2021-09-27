'Я чувствовал любовь': MELOVIN потерял девственность в 23 года. Видео

Украинский певец MELOVIN откровенно рассказал о своем первом сексе. По словам артиста, он хотел сделать это с любимым человеком, поэтому ожидание несколько затянулось.

Об этом стало известно во время 4 эфира "Танців з зірками" еще до выступления танцора со своей партнершей Лизой Русиной. Пара танцевала страстное танго, которое жюри снова раскритиковали, присудив всего 25 баллов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Артист, который в начале лета сделал каминг-аут, признался, что впервые занялся сексом в 2020 году, когда ему было уже 23. Melovin считает себя бисексуалом, поэтому с кем именно это сделал певец – неизвестно.

"Мне не нужны отношения ради секса или свободные отношения. Я чувствовал любовь, а это совершенно разные вещи. Когда ты не комплексуешь перед партнером, когда ты ему доверяешь", – рассказал участник на вечере латины.

Напомним, что в июне 2021, на фестивале Atlas Weekend, артист прямо посреди сцены поцеловал сперва девушку, а потом парня. Активисты назвали это главным ЛГБТ событием года.

Коротко о знаменитости:

Melovin (Константин Бочаров) – украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор";

Представлял Украину на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место;

Константин родился 11 апреля 1997 в Одессе в семье Николая и Валентины Бочаровых.

По сообщениям различных изданий, творческий псевдоним MÉLOVIN является сочетанием имени британского модельера Маккуина (1969-2010), который был кумиром певца, и названия праздника Хэллоуин.

OBOZREVATEL внимательно следил за всеми событиями во время 4 эфира, поэтому хронику можно почитать здесь.