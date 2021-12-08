'С 16 мужиками в одном доме': женатый участник 'Холостячки' вызвал неоднозначную реакцию в сети своим постом

Участник проекта "Холостячка-2", психолог Роман Свечкоренко, который покинул реалити в финале, написал пост благодарности команде СТБ и всем мужчинам, боровшимся за сердце певицы Златы Огневич. Текст вызвал у пользователей сети неоднозначную реакцию, поскольку убедил многих телезрителей, что в шоу есть сценарий.

Роман опубликовал на личной страничке в Instagram совместные фото со своими соперниками: победителем проекта Андреем Задворным, финалистом Димой Шевченко и любимцем зрителей Максом Тарапатой. Психолог написал, что благодарен шоу за встречу с этими людьми.

"Благодарен проекту, что встретил таких крутых людей в своей жизни. Возможно многим зрителям хотелось бы, чтобы участники между собой устраивали конфликты, драки и что-то подобное. Даже соглашусь, что за таким было бы интереснее смотреть. Но так уже исторически сложилось, что в "Холостячку" набрали крутых, адекватных и интересных людей. Спасибо за лето. Никогда бы не подумал, что в 30 лет буду жить с 16 мужиками в одном доме", – написал претендент на сердце Холостячки.

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Он также добавил, что уважает и ценит всех, кто пытался стать избранником Златы Огневич.

Роман напомнил, что в эту пятницу выйдет пост-шоу, на котором станет известно о дальнейшей судьбе всех участников и главной героини реалити.

В ответ на такой добрый пост подписчики начали забрасывать Свечкоренко очевидными вопросами: "Как можно дружить с людьми, которые целовались в девушкой, к которой у вас были чувства?", "Разве у вас не должно быть ревности или конкуренции?"

В очередной раз зрители написали, что в шоу, вероятно, есть сценарий, а все "женихи" приходят на телепроект ради популярности и самопиара.

"Все пришли рекламировать свой бизнес и Инстаграм-странички", "Убедилась, что подобные проекты – это шоу по сценарию", "Сама суть передачи не оправдана, поскольку парни находят там дружбу, а не любовь... Люди не видят негатива, люди видят только сценарий", – писали комментаторы под публикацией.

Роман довольно активно отвечал подписчикам на их вопросы и предположения. В итоге сдался и заявил, что на канале действительно есть сценаристы, но участники – не актеры, поэтому все происходит без фальши.

"Сколько вы будете продолжать писать про сценарий на проекте? Ну конечно же на канале есть сценаристы, конечно же они стараются выстроить какую-то сюжетную линию для зрителей. Но вы серьезно думаете, что можно создать какую-то иллюзию с мужиками по 30+ лет, которые никогда не имели опыта в съёмках и сделать их актерами? Это фантастика. Уверен, что сценарная группа что-то пыталась сделать, для вас в первую очередь, но это никак не связано с общением и событиями, которые происходили между участниками и Златой. Я вам скажу больше, от нас 80% скрывали, чтобы вы видели нашу настоящую эмоцию в экране, а вы пишите о каких-то сценариях", – высказался участник.

Многие поддержали Романа, поблагодарив за интересный сезон и приятные впечатления от проекта.

Ранее OBOZREVATEL писал, что , Злата Огневич отписалась от Андрея Задворного в социальной сети Instagram, хотя следит за другими участниками проекта. В то же время сам Задворный в ответ на хейт закрыл свой аккаунт от неподписанных пользователей.