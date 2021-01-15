Рынска обвинила покойного Грачевского в домогательствах

Российская журналистка и светская львица Божена Рынска заявила, что покойный режиссер Борис Грачевский домогался многих молодых девушек. По словам женщины, он неоднократно распускал руки.

Такими подробностями Рынска поделилась в личном Telegram-канале. Она также сравнила создателя "Ералаша" с Харви Вайнштейном – американским продюсером, которого обвинили в домогательствах и осудили за изнасилование. Кроме того, журналистка выразила недоумение в связи с тем, что ранее на Грачевского не заявляла ни одна из его "жертв".

"Как говорил герой Чехова, о мертвых или ничего, или правда. Грачевский был русским Вайнштейном. Лез ко всем молодым девушкам. Лапал, мацал, домогался. Удивительно, что сотни абьюженых при его жизни заявления не делали. Типичный похотливый старый еврей при деньгах и возможностях, постоянно распускавший руки", – заявила Рынска.

Напомним, создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского не стало 14 января: причиной смерти послужили осложнения из-за коронавирусной инфекции.

Борис Грачевский – это советский и российский кинорежиссер и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш".

Также он член Российской академии кинематографических искусств "Ника", заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии правительства РФ.

Грачевский является автором сборника юмористических изречений "Идиотизмы". А с 2017 года – член жюри детского КВН на телеканале "Карусель".

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга умершего Грачевского Екатерина Белоцерковская оставила трогательное послание мужу через свою соцсеть. Она посвятила ему теплые слова и заявила, что не хочет жить без него.