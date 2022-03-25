Рыбчинский: Украина – живой щит и меч всей Европы. Путин 'сломает здесь свои зубы'

Украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский назвал Украину "щитом и мечом Европы", защищающим цивилизованные страны от нашествия российских захватчиков. Он заявил, что диктатор Путин "сломает" о независимое государство свои зубы, не способный его завоевать.

По словам писателя, у агрессора нет возможности оккупировать территории Украины, он может только разрушить инфраструктуру и убивать людей, пока не закончатся его ресурсы. Соответствующее заявление прозвучало в интервью Алесе Бацмане на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Рыбчинский сравнил захватчика с Гитлером, подчеркнув, что оба не рассчитали свои возможности, сунувшись в чужие страны.

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"Нанести ущерб может, а завоевать, навести здесь свой порядок – этот ему не по зубам. Если бы в 41-м Гитлер не был в эйфории из-за легкого завоевания Европы, то понял бы, что Германия с ее ресурсами не может проглотить и удержать территорию Советского Союза. Так же и с Россией сейчас", – сказал поэт.

Он предположил, что Российская Федерация могла бы завоевать Молдову, прибалтийские страны, но не Украину. Поэтому, по мнению Рыбчинского, украинцы служат щитом и мечом для Европы.

"Украина – не только щит, но и меч. Родина-мать, смотрящая в сторону России, имеет в руках правильные атрибуты. Будто человек, который ее ставил, смотрел в будущее", – говорится в комментарии.

Герой Украины выразил уверенность, что воюя с Грузией и другими странами, Россия только тренировалась перед "большой войной с Украиной". Однако, несмотря на надежды Путина, украинцы смело и успешно отбиваются от атак захватчиков, потому именно здесь, по мнению поэта, диктатор "сломает свои зубы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Рыбчинский уверен, что в России переворота не будет, однако кровавого пропагандиста уже скоро ждет многовековая слава убийцы посмертно.

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