Руслану раскритиковали в сети из-за внешнего вида в Бахмуте, где она обратилась в НАТО: передайте ей штаны

Известная украинская певица Руслана Лыжичко приехала в Донецкую область, в зону боевых действий. Под Бахмутом она решила обратиться к НАТО с призывом предоставить Украине самолеты F16.

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Однако большинство интернет-пользователей обратили внимание на совершенно другой факт – внешний вид артистки. Комментаторов в TikTok, где и было распространено видеообращение, смутил выбор наряда звезды (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, победительница Евровидения-2004 предстала перед зрителями в мини-шортах, которые было практически не видно под большого размера бронежилетом. Голову Русланы защищала каска, которая слегка сползла набок, что, как заметили комментаторы, добавило образу неуместной инфантильности.

Сочетание всех этих факторов и привело к тому, что интернет-пользователи принялись резко критиковать и высмеивать Руслану.

"Руся, люди спрашивают, а где штаны", "Передайте Руслане штаны", "Почему мне так стыдно?", "Я не понимаю, что у нас происходит. То Каменских с котозайчиками, теперь Руся без штанов и со шлемом набекрень", "Походу она все еще не может забыть те дикие танцы", "А я все не могла понять, откуда эта фраза: а я в трусах и в каске", "Такое ко всем приходит после 50-ти?", "Руся, это не сцена, это фронт, и штаны должны быть обязательными", "НАТО испугалось и предоставило", "Неполная комплектация или что?", "Одежда именно для фронта", "Где брючата? Или это пляж?" – оставляют возмущенные комментаторы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Руслана Лыжичко отметила день рождения. Артистке исполнилось 50 лет. Фанатам было трудно в это поверить, ведь выглядит знаменитость намного моложе.

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