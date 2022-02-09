Руслана Писанка расплакалась, рассказывая о падении на сцене, и озвучила, когда сможет ходить

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка, сломавшая ногу во время падения на сцене на прошлой неделе, поделилась деталями инцидента и раскрыла, когда сможет ходить. Звезда не смогла сдержать слезы, обращаясь к поклонникам и коллегам.

На связь с больничной койки пострадавшая на выступлении артистка вышла с ведущими программы "Твой День" (1+1) на YouTube. Она поделилась, что ждет операцию, чтобы побыстрее вернуться в кадр (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Разговаривая с коллегами, Руслана Писанка вспомнила, что причиной падения на сцене стало неудачное движение во время финального танца, когда актеры прощались со зрителями.

"Повернула тело, чтобы пойти назад в танце, и колено поехало, за ним поехала нога. Я была на каблуке и почувствовала, что ломаю кости. Боли не было, а было ощущение хруста, будто ломаешь свежий багет", – сказала она.

Звезда также вспомнила, что упала на спину и не трогала ногу, чтобы не травмировать ее сильнее. Она сразу сказала коллегам: "Вызывайте скорую. Я сломала ногу".

На вопрос о прогнозах врачей телеведущая ответила с юмором. По словам артистки, танцевать танго она сможет через шесть месяцев, а ходить – не менее чем через три. Однако в кадре Руслану Писанку можно будет увидеть раньше.

"Думаю, на костылях смогу поковыряться на эфир. И даже сесть на высокий стул за столом, что-то готовить. Я ведь не язык сломала, а только ногу", – пошутила она.

В конце актриса со слезами на глазах обратилась ко всем людям, которые сейчас находятся в таком же состоянии, а также к поклонникам и коллегам, которые поддерживали ее.

"Если сейчас кто-то находится в таком же состоянии, как и я, главное понять, что это сегодня твоя реальность, и это можно преодолеть. Я очень соскучилась и по своим коллегам, и по вам, дорогие друзья, зрители", – закончила знаменитость.

Напомним, что после трагического инцидента на сцене Руслана Писанка сообщила, что врачи озвучили ее диагноз – перелом ноги со смещением, который не пройдет без оперативного вмешательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, подруга телеведущей призвала неравнодушных помолиться за актрису.

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