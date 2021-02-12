Руслана позировала на быке и сравнила себя с ним. Фото

Украинская певица, автор-исполнитель и продюсер Руслана Лыжичко устроила фотосессию на быке.

Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Facebook, написав, что год Быка – ее год. Так, знаменитость позировала в светло-серых джинсах, футболке с ярким принтом и белых массивных ботинках (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Символ Быка – это, прежде всего, человек, который взваливает на себя и тянет ту ношу, которая тяжелая. Это и ноша, которую Быки берут на себя, понимая, что ее никто, кроме них, не вытянет. Даже если бы я не хотела верить в гороскоп, будучи довольно хрупкой (по комплекции) девушкой, я на себя сваливала иногда даже не мужскую ношу... Очень тяжелые вещи. Мы, люди, рожденные в год Быка – очень упрямые и настойчивые. Год Быка – это мой год. И я надеюсь, это поможет мне воплотить в этом году множество прекрасных идей, которые мы запланировали", – написала исполнительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслана показала архивные фото с мужем со свадьбы. На снимках видно, что знаменитости не устраивали пышное торжество. Кроме того, вместо традиционных нарядов они выбрали повседневную одежду.