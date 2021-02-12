Руслана позировала на быке и сравнила себя с ним. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
6,0 т.
Руслана уселась на быка и показала фото

Украинская певица, автор-исполнитель и продюсер Руслана Лыжичко устроила фотосессию на быке.

Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Facebook, написав, что год Быка – ее год. Так, знаменитость позировала в светло-серых джинсах, футболке с ярким принтом и белых массивных ботинках (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Символ Быка – это, прежде всего, человек, который взваливает на себя и тянет ту ношу, которая тяжелая. Это и ноша, которую Быки берут на себя, понимая, что ее никто, кроме них, не вытянет. Даже если бы я не хотела верить в гороскоп, будучи довольно хрупкой (по комплекции) девушкой, я на себя сваливала иногда даже не мужскую ношу... Очень тяжелые вещи. Мы, люди, рожденные в год Быка – очень упрямые и настойчивые. Год Быка – это мой год. И я надеюсь, это поможет мне воплотить в этом году множество прекрасных идей, которые мы запланировали", – написала исполнительница.

Певица Руслана позировала на быке
Певица Руслана позировала на быке
Певица Руслана позировала на быке
Певица Руслана позировала на быке
Певица Руслана позировала на быке

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслана показала архивные фото с мужем со свадьбы. На снимках видно, что знаменитости не устраивали пышное торжество. Кроме того, вместо традиционных нарядов они выбрали повседневную одежду.