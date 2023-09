Украинские юмористы во главе с известным певцом Владимиром Дантесом в составе группы Badstreet Boys, являющейся аллюзией на известный коллектив 90-х Backstreet Boys, творчески подошли к запуску сбора для военных. Артисты перепели на актуальный лад культовый трек I Want It That Way.

Исполнители даже попытались повторить клип американских знаменитостей возле самолета. Видео появилось в соцсетях украинских артистов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Звезды стендапа – Василий Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр и Олег Свищ – с Владимиром Дантесом стремятся собрать 5 млн. гривен "на птичек". Чтобы побудить фанатов сделать донат, они спели о том, как покалечат себя.

Видео дня

"Краще донать, бо Байдаку ми вирвемо волосся, Тимошенку ми розіб‘ємо зуби, Кедром міцно вдарим по Олегу, а Вову життя потягало і так вже. Задонать, і будуть русаки палать. Задонать, Олежа буде танцювать. Задонать, і разом ми підем до мрій, де знищимо країну-гній", – говорится в тексте.

Артисты объявили сбор "любви и вздохов" на беспилотники "Валькирия", Shoolika MK6, Mavic и fpv дроны.

Украинцы в комментариях заявили, что в восторге от замысла, клипа и слов нового "шедевра".

"Сколько нужно задонить, чтобы был релиз на официальных платформах?" "Это шедевр. В украинском информационном пространстве появляется новое направление искусства – креативные сборы на ВСУ", "Пожалуйста, только не распадайтесь", "Хочу, чтобы такая группа существовала в украинском пространстве", "Достойные кандидаты на Евровидение 2024", – сказали украинцы.

Добавим, что оригинальный трек пользуется безумной популярностью в мире уже десятки лет. Только на YouTube клипI Want It That Way посмотрели более 1,2 миллиарда раз.

К слову, культовые Backstreet Boys в 2022 году поддержали Украину в войне с Россией.

"Сегодня мы призываем наших мировых лидеров встать на защиту Украины, щедро поддержав фонд помощи беженцам на глобальном саммите. Мы обязуемся пожертвовать часть доходов от нашего европейского мирового турне DNA, чтобы продемонстрировать нашу поддержку", – сказал в Facebook участник бойз-бенда Эй Джей Маклейн.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сидящий за рубежом украинский певец Сергей Бабкин решил оправдаться за скандалы, выпустив песню, где упрекнул украинцев из-за "предательства". Подробнее об этом – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!