"Руки-базуки" решился на очередное удаление синтола и показал фото после операции. 18+

Российский блогер Кирилл Терешин, который решился на операцию по удалению синтола, рассказал о своем самочувствии.

Так, на своей странице в Instagram он опубликовал несколько снимков, сделанных в больнице, а также поблагодарил врача. В свое время парень, который называет себя "Руки-базуки", закачал в трицепсы синтол (препарат, применяемый для локального увеличения объема мышц и придания им идеальной формы), чтобы выглядеть мужественнее (кадр можно посмотреть ниже).

"Вторая операция на правой руке прошла успешно", – написал блогер.

Однако реакция подписчиков была неоднозначной: кто-то раскритиковал парня за столь смелые эксперименты со своим телом, кто-то, наоборот, пожелал ему скорейшего выздоровления. Вот некоторые комментарии пользователей:

"Новый синтол будешь колоть?", "И кем ты теперь будешь? Если рук-базук уже не будет?", "Руки-бамбуки", "Руки-крюки".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный рестлер сменил пол и стал женщиной. 42-летний профессиональный рестлер и суперзвезда World Wrestling Entertainment Гэбриэль Тафт решился на смену пола.