Рухнул посреди поля для гольфа: звезду "Гарри Поттера" Тома Фелтона без сознания увезла скорая. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
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Рухнул посреди поля для гольфа: звезду 'Гарри Поттера' Тома Фелтона без сознания увезла скорая. Фото

Известный 34-летний британский актер, звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон во время турнира по гольфу внезапно упал в обморок. Его доставили в медпункт на носилках.

Знаменитость участвовал в Кубке Райдера в штате Висконсин вместе с другими селебрити, пишет ВВС. Среди участников были финский хоккеист Теему Селяни, капитан сборной Америки по хоккею Майк Эрзион и конькобежец Дэн Янсен (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Том Фелтон играет в гольф.
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Том Фелтон сражается за Кубок Райдера.

Так, во время игры Тому резко стало плохо, ему сразу же оказали первую медицинскую помощь и подняли. Оказалось, что сам актер не сможет добраться до больницы, его положили на тележку и увезли с поля на лечение в местную больницу.

Тома Фелтона увезли в больницу.

О состоянии знаменитости пока нет никаких подробностей.

Том Фелтон лежит в тележке после обморока.

Коротко о знаменитости:

  • Британский актер кино, телевидения и озвучивания, певец и музыкант Том Фелтон родился в 1987 году в Англии.

  • Первый успех пришел к Фелтону в 2001 году после роли в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Он сыграл во всех восьми фильмах.

  • Во время съемок в "Гарри Поттере" Том познакомился с Джейд Гордон, с которой вскоре закрутился роман. Однако спустя семь лет пара рассталась.

  • Том Фелтон любит свободное время проводить за игрой на гитаре и в гольф. Катается на скейтборде и является футбольным фанатом клуба "Арсенал".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актер и звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф станцевал пикантный танец в костюме с большими вырезами.

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