Рухнул посреди поля для гольфа: звезду 'Гарри Поттера' Тома Фелтона без сознания увезла скорая. Фото

Известный 34-летний британский актер, звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон во время турнира по гольфу внезапно упал в обморок. Его доставили в медпункт на носилках.

Знаменитость участвовал в Кубке Райдера в штате Висконсин вместе с другими селебрити, пишет ВВС. Среди участников были финский хоккеист Теему Селяни, капитан сборной Америки по хоккею Майк Эрзион и конькобежец Дэн Янсен (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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Так, во время игры Тому резко стало плохо, ему сразу же оказали первую медицинскую помощь и подняли. Оказалось, что сам актер не сможет добраться до больницы, его положили на тележку и увезли с поля на лечение в местную больницу.

О состоянии знаменитости пока нет никаких подробностей.

Коротко о знаменитости:

Британский актер кино, телевидения и озвучивания, певец и музыкант Том Фелтон родился в 1987 году в Англии.

Первый успех пришел к Фелтону в 2001 году после роли в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Он сыграл во всех восьми фильмах.

Во время съемок в "Гарри Поттере" Том познакомился с Джейд Гордон, с которой вскоре закрутился роман. Однако спустя семь лет пара рассталась.

Том Фелтон любит свободное время проводить за игрой на гитаре и в гольф. Катается на скейтборде и является футбольным фанатом клуба "Арсенал".

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