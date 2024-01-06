Руфер Mustang объяснил, почему отправить депутатов на фронт – не очень хорошая идея

Украинский руфер Mustang Wanted (настоящее имя – Григорий Кириленко ) был удивлен, прочитав комментарии о требовании мобилизовать депутатов в армию. Экстримал, который сейчас служит в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура", подчеркнул, что быть эффективными на войне с таким мышлением не получится.

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Воин объяснил, что даже мобилизовав всех депутатов до одного, этого не хватит, чтобы герои смогли отдохнуть. Об этом Кириленко сказал в интервью журналисту Юрию Бутусову.

"Люди почему-то хотят, чтобы шли воевать депутаты. Во-первых, сколько там тех депутатов? Стрелковый батальон из них сделаешь – это ничто. Нам нужно десятки бригад новых создавать и менять эти бригады. Это такой пазл. Не получится отвертется: "Кто-то за меня повоюет", – объяснил руфер.

Хотя сейчас многим воинам приходится бороться каждый клочок украинской земли без длительного отдыха и регулярных ротаций, в будущем Григорий Кириленко считает, что эта тактика не сыграет на руку Украине.

"Сейчас так и происходит. Это делают одни и те же люди. Они не то, что устают, они уже устали. В будущем желательно, чтобы мы до этого не доходили. Чтобы постоянно шла замена. Повоюют все, но меньше будет ПТСРа (посттравматическое стрессовое расстройство) у людей, они будут более эффективны", – высказался воин.

Аргументы о депутатах, намекнул он, это лишь попытка оправдать себя за нежелание служить. Однако военным нужна поддержка, ведь уставшие воины рискуют стать деморализованными и истощенными.

Ранее OBOZ.UA писал, что Mustang Wanted рассказал о "самоликвидации" российского оккупанта, который по собственной глупости заскочил в окоп в ВСУ.

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