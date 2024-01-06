Оккупант сам прыгнул в траншею к воинам ВСУ – его 'отминусовали': руфер Mustang рассказал о забавном случае на фронте

Популярный украинский руфер Григорий Кириленко, более известный под ником Mustang Wanted, вспомнил случай на фронте, когда российский оккупант сам прыгнул в траншею бойцов ВСУ. Защитники быстро отреагировали на незваного гостя, стоявшего буквально в двух метрах перед ними, и быстро с ним попрощались.

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Mustang, который с лета 2022 года служит в 47-й отдельной механизированной бригаде "Маґура", с улыбкой вспоминает тот случай, поскольку захватчик, очевидно, случайно "упал" прямо в руки бойцов Вооруженных сил Украины. Об инциденте, а также других "встречах" с врагом Григорий рассказал в интервью Юрию Бутусову для его одноименного YouTube-канала.

"Однажды к нам запрыгнул организм, просто к нам в траншею. Его там минуснули. Он был от нас в двух-трех метрах буквально... Я думаю, он там где-то затерялся во время атаки. Их размотали с Mk 19, я так думаю, или может мина какая-то пролетела... Он там где-то отлежался, дрон пролетел – он подполз близко, запрыгнул к нам и... умер. Я в этот момент думал только о том, что сейчас могут еще какие-нибудь чуваки подползти, поэтому старался ребят правильно расставить и увеличить радиус того, что я могу видеть, – поделился Mustang.

Боец также рассказал, что на поле боя ему нередко приходится вести перестрелки на коротких расстояниях, видеть противника в прицеле. Один из таких случаев также произошел в траншее воинов ВСУ, когда оккупанты подошли к ним на расстоянии 120 метров.

"120 метров, они идут в траншее. То есть 120 метров между нами, там посадка такая выкошенная и они идут – ты их слышишь, но не видишь... Они вылезли, мы в ночник их увидели, там были ребята из восьмого полка, и они меня спрашивают: "Что делать?" Я говорю: "Как что делать? Еб*шить". Они меня попросили спросить на штабе. Я выскакиваю из блиндажа, выхожу на командира и сообщаю: "Видим 8 организмов". Он отвечает: "Ну так еб*ште их, если видите". Ребята поставили пулемет, отработали по ним, их стало немного меньше – уже не восемь возвращалось назад", – рассказал руфер-военнослужащий.

Как писал OBOZ.UA, ранее Mustang рассказал, как в зоне боевых действий едва не простился с жизнью. Авиабомба упала в 35 метрах от него и чудом не задела. Подробности – в материале.

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