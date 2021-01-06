"Рождественская история с Тиной Кароль": где и когда смотреть праздничный концерт

В четверг, 7 января, на телеканале "1+1" в 23:45 покажут мюзикл под названием "Рождественская история с Тиной Кароль". Это мультижанровое шоу, которое объединяет музыку, культуру и социальную миссию.

Участниками стали известные личности. Среди них артисты, спортсмены, политики, общественные деятели и талантливые дети. Подробней о шоу – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сюжет мюзикла "Рождественская история с Тиной Кароль"

Так, главный герой фильма (победитель проекта "Маленькие гиганты" Женя Лебедин) нашел под елкой подарок – книгу, которая переносит его в фантастический мир, полный любви и тепла.

В этом мире сказка переплетается с реальностью, а традиции с современностью. Тина Кароль предстанет в образе матери, носителя украинской традиционной культуры.

Тина Кароль afisha.24tv.ua

Благодаря ей зрители могут насладиться старинными украинскими колядками в новом исполнении.

Одной из особенностей фильма является то, что некоторые кадры снимали на территории Софии Киевской – уникальной и неповторимо прекрасной архитектурной достопримечательности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль, которая отказалась от концертов в новогоднюю ночь, чтобы провести праздник с сыном Вениамином, все же выступила на частной вечеринке в Карпатах.