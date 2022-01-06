Роуэну Аткинсону – 67. Самые интересные факты о мистере Бине без маски вечного клоуна

В четверг, 6 января, свой день рождения празднует звезда сериала о мистере Бине – Роуэн Аткинсон. Его как комика знает весь мир. Вполне возможно, что причиной успеха стала невероятная мимика и отличные актерские способности звезды.

Сам мужчина недолюбливает этого экранного персонажа, ведь забавный образ отвлекает общество от других его проектов – продюсирования, а также написания сценариев и книг. Узнайте в материале OBOZREVATEL факты о мистере Аткинсоне, которые изменят ваше представление о нем.

У актера есть два высших образования

В жизни Роуэн очень отличается от своего экранного персонажа. Если в школьные годы он любил веселить сверстников и учителей, то в юности изменился. Будущая звезда кинематографа стремился, чтобы его серьезно воспринимали. Он старательно учился и получил дипломы в двух университетах – Ньюкаслском и Оксфордском. Там Аткинсон изучал электротехнику. Со временем он стал ведущим и сценаристом радиошоу The Atkinson People.

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Роуэн страдает от заикания

Заикания стали причиной, почему актер редко соглашается на интервью. Все его кинокартины о мистере Бине почти без реплик со стороны главного героя. Особенно сложно звезде давались слова, начинавшиеся на букву "Б". Чтобы произнести их без заикания, Роуэну приходилось делать паузу. Чрезмерная артикуляция помогла частично сгладить этот речевой дефект. Так мужчине удалось превратить проблему в забавную фишку.

Жена Аткинсона младше его на 29 лет

Роуэн редко говорит в интервью о личной жизни. Он все же хочет держать эту информацию в секрете. Известно, что в 1990 году его супругой стала визажистка Сунетра Шастри, с которой актер познакомился на съемочной площадке. У пары родилась дочь Лили и сын Бенджамин. Их семейное счастье длилось всего 25 лет. В одном из интервью экс-жена Аткинсона призналась, что в жизни он так же немногословен, как и его экранный персонаж, что нередко приводило к недоразумению.

В 2015 году знаменитость ушел от Сунетры к юной актрисе Луизе Форд, которая младше его на 29 лет. В 62 года Роуэн третий раз стал отцом: у него с новой избранницей родилась дочь Исла.

Роуэн спас жизнь пассажиров самолета

В марте 2001 года Аткинсон вместе с женой и детьми отправились в Кению. Вдруг пилот их самолета (Cessna 202) потерял сознание. Роуэн не растерялся и решил взять контроль над транспортным средством. Следует заметить, что до этого он никогда не практиковал управление самолетом. Звезде удалось держать "стальную птичку" в воздухе, пока пилот не пришел в себя и не приземлился в аэропорту.

Актер до сих пор снимается в кино

В 1997 и в 2007 году Роуэн стал сценаристом и режиссером, а также снялся в главной роли в полнометражных фильмах с одинаковым названием – "Мистер Бин на отдыхе".

В 2003-м – на экраны вышел фильм "Реальная любовь", где Аткинсон сыграл продавца украшений в торговом центре. В этом же году звезда попробовал себя в новом амплуа – ему досталась главная роль в киноленте "Джони Инглиш". Этот боевик и комедия сразу понравились зрителям, поэтому режиссеры в 2011 и 2018 гг. решили выпустить еще две части с новым персонажем – "Агент Джонни Инглиш: Перезапуск" и "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия".

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