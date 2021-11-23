"Мистер Бин" умер: почему в сети ходят слухи о смерти актера Аткинсона

Катерина Малай
Люди
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'Мистер Бин' умер: почему в сети ходят слухи о смерти актера Аткинсона

В понедельник, 22 ноября, в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что легендарный актер, сыгравший Мистера Бина скончался. Роуэн Аткинсон якобы погиб в автокатастрофе.

Издание News 18 опровергло фейковую трагическую новость и объяснило, кто и зачем "хоронит" голливудского актера. Оказалось, что подобные слухи возникали и раньше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Впервые о "смерти" артиста заговорили в 2016 году после того, как в Facebook создали страницу под названием "RIP Rowan Atkinson". Неизвестные утверждали, что Роуэн был найден в доме без сознания.

Видео дня
Роуэн в образе Мистера Бина

Позже, в 2017 году, анонимный пользователь Twitter создал фейковый аккаунт, похожий на издание Fox News, где сообщил об автокатастрофе, в которой якобы разбился Мистер Бин. Фанаты актера не на шутку испугались, однако информацию быстро опровергли.

Пользователи сети поверили в смерть актера

Третий раз о "смерти" Аткинсона заговорили уже в 2021. Причиной стала старая новость четырехлетней давности. В ней говорилось: "FOX НОВОСТИ: Мистер Бин (Роуэн Аткинсон) скончался в возрасте 58 лет после автомобильной аварии".

Внимательных поклонников сразу удивил указанный возраст, ведь в этом году актеру исполнилось 66. Однако доверительная аудитория начала распространять ложную информацию.

Пользователи Twitter отреагировали на "смерть" Мистера Бина

Некоторые из пользователей даже начали шутить, что Роуэн умирает каждый год.

Фанаты Роуэна шутят

Кратко о звезде:

Роуэн Аткинсон – английский актер, комик, сценарист и продюсер. Широко известен в мире благодаря главной роли в комедийном телесериале "Мистер Бин". В начале своей кинокарьеры Аткинсон сыграл эпизодическую роль в фильме о Джеймсе Бонде "Никогда не говори никогда".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились слухи о смерти персонажа известного мультфильма "Губка Боб". Сообщалось, что осьминог застрелился в одной из серий.

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