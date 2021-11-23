'Мистер Бин' умер: почему в сети ходят слухи о смерти актера Аткинсона

В понедельник, 22 ноября, в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что легендарный актер, сыгравший Мистера Бина скончался. Роуэн Аткинсон якобы погиб в автокатастрофе.

Издание News 18 опровергло фейковую трагическую новость и объяснило, кто и зачем "хоронит" голливудского актера. Оказалось, что подобные слухи возникали и раньше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Впервые о "смерти" артиста заговорили в 2016 году после того, как в Facebook создали страницу под названием "RIP Rowan Atkinson". Неизвестные утверждали, что Роуэн был найден в доме без сознания.

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Позже, в 2017 году, анонимный пользователь Twitter создал фейковый аккаунт, похожий на издание Fox News, где сообщил об автокатастрофе, в которой якобы разбился Мистер Бин. Фанаты актера не на шутку испугались, однако информацию быстро опровергли.

Третий раз о "смерти" Аткинсона заговорили уже в 2021. Причиной стала старая новость четырехлетней давности. В ней говорилось: "FOX НОВОСТИ: Мистер Бин (Роуэн Аткинсон) скончался в возрасте 58 лет после автомобильной аварии".

Внимательных поклонников сразу удивил указанный возраст, ведь в этом году актеру исполнилось 66. Однако доверительная аудитория начала распространять ложную информацию.

Некоторые из пользователей даже начали шутить, что Роуэн умирает каждый год.

Кратко о звезде:

Роуэн Аткинсон – английский актер, комик, сценарист и продюсер. Широко известен в мире благодаря главной роли в комедийном телесериале "Мистер Бин". В начале своей кинокарьеры Аткинсон сыграл эпизодическую роль в фильме о Джеймсе Бонде "Никогда не говори никогда".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились слухи о смерти персонажа известного мультфильма "Губка Боб". Сообщалось, что осьминог застрелился в одной из серий.