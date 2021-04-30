В сети показали архивное фото принцессы Дианы с "мистером Бином"
В сети опубликовали архивное фото, на котором принцесса Уэльская Диана запечатлена с актером и комиком Роуэном Аткинсоном, известным по роли "мистера Бина". Кадр датирован 1984 годом.
Соответсвующий снимок появился в Twitter-аккаунте HistoryFoto. Отмечается, что он был сделан папарацци на шоу Royal Variety Performance (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).
На фото леди Ди позировала в элегантном белом платье со спущенными плечами и с букетом полевых цветов в руках, а Аткинсон – в черном костюме с бабочкой. Принцесса и актер мило смотрели друг на друга и улыбались.
"Это вы!" – принцесса Диана приветствует Роуэна Аткинсона на шоу Royal Variety Performance", – говорится в публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети опубликовали уникальный снимок, на котором были запечатлены принцесса Диана со своим младшим братом Чарльзом Спенсером. Кадр был сделан в 1980 году.
Также в сети показали, как бы сейчас выглядела леди Ди, которой в августе этого года могло исполниться 60 лет. Так, с помощью современных программ по редактированию фотографий можно за считанные минуты прибавить человеку возраста и увидеть, как изменится его внешность. Подобный эксперимент совершили и со снимком принцессы Уэльской.