В сети показали архивное фото принцессы Дианы с "мистером Бином"

В сети опубликовали архивное фото, на котором принцесса Уэльская Диана запечатлена с актером и комиком Роуэном Аткинсоном, известным по роли "мистера Бина". Кадр датирован 1984 годом.

Соответсвующий снимок появился в Twitter-аккаунте HistoryFoto. Отмечается, что он был сделан папарацци на шоу Royal Variety Performance (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

На фото леди Ди позировала в элегантном белом платье со спущенными плечами и с букетом полевых цветов в руках, а Аткинсон – в черном костюме с бабочкой. Принцесса и актер мило смотрели друг на друга и улыбались.

"Это вы!" – принцесса Диана приветствует Роуэна Аткинсона на шоу Royal Variety Performance", – говорится в публикации.

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