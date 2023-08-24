Ротару впервые за долгое время обнародовала личное фото по случаю семейного праздника: как выглядит звезда

Известная украинская певица София Ротару в последнее время практически не появляется в информационном пространстве: она не дает интервью и не выступает на концертах. Правда, артистка всегда реагирует на масштабные обстрелы украинских городов Россией, а также поздравляет соотечественников с государственными праздниками. 24 августа – День независимости Украины – не стал исключением. Однако в этот день звезда отмечает еще и семейный праздник.

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Так, 24 августа свой день рождения отмечает единственный сын певицы, продюсер Руслан Евдокименко. По случаю 53-летия наследника Ротару разместила с ним общее свежее фото, которое стало первым в соцсетях артистки за долгое время.

На селфи 76-летняя исполнительница позирует в платке, под которым полностью спрятала свои волосы, а также солнцезащитных очках "авиаторах". Она широко улыбается на фоне желтого поля подсолнухов и голубого неба, а в руках держит один большой цветок.

"З днем народження", – на украинском языке обратилась к сыну певица.

Стоит отметить, что до этого Ротару показывала поклонникам личное фото больше года назад – 7 августа 2022-го, в день своего дня рождения. Тогда она позировала сидя на пороге своего дома в желтом платье. Снимок был сделан в селе Маршинцы Черновицкой области, откуда родом звезда.

Добавим, что и 32-ю годовщину провозглашения независимости Украины Ротару не проигнорировала. Она пожелала родной стране победы и мира, а позже показала фрагмент из клипа к песне "Одна калина".

Ранее OBOZREVATEL писал о самой большой любви Софии Ротару, а также о семейной "тайне", которую она скрывала. Все подробности – в нашем материале.

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