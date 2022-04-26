РосСМИ запустили фейк, что украинские беженцы в Италии избили внучку русского поэта Иосифа Бродского. Актриса возмущена

Российские СМИ запустили очередной фейк об Украине. На этот раз пропагандисты пишут, что актриса из РФ Агния Мищенко-Бродская, а по совместительству внучка знаменитого поэта Иосифа Бродского, якобы обвинила украинских беженцев в Италии в избиении. Причиной нападения, по словам журналистов, стала русофобия. Женщина опровергла эту информацию.

Мищенко-Бродская на личной странице в Instagram обратилась к представителям росСМИ, обвинив их в распространении ложных сведений. Актриса подтвердила информацию о том, что она действительно стала участницей конфликта с украинцами, однако контекст, в котором преподнесли новость пропагандисты, оказался низкосортной манипуляцией.

Как писали российские издания Life, Газета.ру, Взгляд и другие, на внучку знаменитого поэта, которая уже долгие годы проживает в Риме, напали лишь потому, что она "русская еврейка". Инцидент преподнесли как очередное так называемое "ущемление русскоязычных со стороны украинских беженцев".

Видео дня

Сама же актриса возмутилась тому, насколько бессовестно журналисты перекрутили ее слова, вырвали их из контекста и раздули историю до таких масштабов. Также Мищенко-Бродская пожаловалась на несогласованное использование ее видеоматериала из запрещенной в РФ соцсети в "циничных целях".

"Да, со мной действительно произошла история, я была эмоциональной, в состоянии аффекта. Сториз, которые я опубликовала, были необдуманные и даже инфантильные... Это не были беженцы, у нас здесь очень большое комьюнити украинцев с Западной Украины. Я прощаю этих людей... Избита я была не потому, что я русская еврейка. Я имела ввиду, что страшно будет, если дойдет до того, что происходило когда-то с евреями. Мои слова были вырваны из контекста", – заявила артистка.

Женщина добавила, что считает российскую прессу и ТВ "желтыми мерзостными СМИ".

Как писал OBOZREVATEL ранее, одиозный режиссер Никита Михалков распространил пропаганду Кремля о том, что в лабораториях в Украине специально заражали птиц и хотели отправить их на территорию РФ. Кинодеятель подчеркнул, что специалисты якобы рассчитали траекторию полета так, чтобы пернатые летели и заражали именно россиян.