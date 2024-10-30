Россия устроила кибербуллинг 12-летнего Артема Котенко: организаторы Детского Евровидения бьют тревогу

Победитель национального отбора на Детское Евровидение 2024, 12-летний Артем Котенко столкнулся с волной кибербуллинга в сети, который устроили россияне. Организаторы песенного конкурса бьют тревогу, поскольку под всеми публикациями, где упоминают юного артиста, появляется большое количество негативных комментариев.

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В эфире общенационального информационного телемарафона на канале 1+1 певица и продюсер Светлана Тарабарова рассказала, что команда Детского Евровидения обратилась к украинской стороне с просьбой выписать "стоп слова", наиболее травмирующих для исполнителя. Как отметила звезда отечественного шоу-бизнеса, сначала Артем Котенко очень болезненно воспринимал весь хейт, однако сейчас гораздо легче относится к негативу.

Светлана Тарабарова рассказала, что под публикациями с творчеством юного украинца каждый раз появляется куча ужасающих слов, созданных ботами или реальными людьми, где упоминается русская символика войны, буквы "V" и "Z", оскорбительные слова, а иногда и пожелания смерти.

"Мы сейчас много готовимся, волнуемся и мне не очень приятно, когда я вижу под своими видео и фото много негативных комментариев, хейта и буллинга. Я просто занимаюсь музыкой", – поделился мыслями Артем Котенко.

Юный исполнитель признался, что у его родителей и продюсеров даже возникла идея забрать телефон, чтобы парень меньше обращал внимание на весь негатив: "Это сработало. Я не отвечаю на эти комментарии. Мы, дети, нуждаемся в любви, понимании и поддержке, а буллингу в нашей жизни места нет".

По словам Светланы Тарабаровой, она заметила, что, как только появляется хотя бы один негативный комментарий от российской стороны, некоторые украинцы также подхватывают эту тенденцию.

"Это сейчас Артем держится, а первую неделю со слезами на глазах ребенок стоит и говорит: "Меня сильно хейтят". Мне как маме было очень больно за этим наблюдать. Это теперь он говорит, что дети против буллинга, а они очень болезненно все воспринимают. Они не различают это искусственный интеллект или живой человек", – акцентировала внимание исполнительница.

В своих соцсетях Светлана Тарабарова призвала украинцев поддержать юного певца на Детском Евровидении и делать все возможное, чтобы оградить детей от хейта.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что все участники Детского Евровидения 2024 года представили свои песни.

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