'Россия сама себя изнасиловала': Артур Смольянинов сделал громкое заявление и разгневал россиян

Российский актер, звезда кинопроектов "9 рота" и "Самара" Артур Смольянинов, который публично выразил свою антивоенную позицию, сделал громкое заявление о возвращении в РФ. Артист назвал россиян безумными, а законы РФ – посмешищем.

Это вызвало очередной приступ истерики у граждан, которым нравится жизнь на условиях диктаторских властей. Комментарии появились под постом в одном из пропагандистских пабликов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Смольянинов поделился, что очень обижен на россиян, отнявших у него работу и семью, поэтому не хочет возвращаться домой.

"Россия должна постараться сильно, чтобы я захотел в нее вернуться. Ее нынешняя инкарнация предала нас всех. Сделала все, чтобы мы отошли в сторону и сказали: "Приди в себя, женщина. Ты сошла с ума. Ты недостойна своих детей". Потому что страна – это люди, а не наоборот. Когда страна сама себя изнасиловала, законы превратила в посмешище, граждан превратила в ресурс, лишила меня работы, семьи, нужно будет сильно постараться, чтобы я захотел с ней разговаривать", – сказал актер.

Пропагандисты в мгновение ока бросились разгонять "предательство", называть звезду "экстремистом" и "иноагентом". К истерии с удовольствием присоединились и "патриоты" террористической страны, которые любезно предложили согражданину "сдохнуть".

"Кому ты нужен, чтобы напрягаться?" "Сиди, где сидишь, чучело", "Убогий. Сдохни там", "Клоун", "Только в гробу. Сдохнешь на чужбине", – разошлись россияне.

Кстати, ранее Артур Смольянинов заявил, что если бы он и пошел сейчас на войну в Украине, то исключительно против России. По словам знаменитости, он не испытывает к оккупантам никаких чувств, кроме ненависти.

Ранее OBOZREVATEL писал, что актер предстал перед публикой в образе Леси Украинки. В нем он прочитал непристойное и даже унизительное стихотворение о президенте-диктаторе Владимире Путине, а также о его бывшей жене и любовнице.

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