'Россия, мы никогда не простим': немецкий стилист передал россиянам послание из киевского бомбоубежища

Известный немецкий стилист и квир-активист Франк Питер Уайлд, с самого начала полномасштабной войны поддерживающий Украину в борьбе с агрессией РФ, приехал в Киев 26 сентября. Дизайнер передал послание россиянам из одного из укрытий столицы, куда был вынужден спуститься из-за объявления воздушной тревоги.

Видео дня

Видео, на котором берлинец делится своими мыслями, опубликовали в Telegram-канале United24. Стилист акцентировал внимание на том, что террористическая деятельность России никогда не будет заслуживать прощения.

Во время визита в Украину Франку Питеру Уайлду пришлось спуститься в укрытие, поскольку страна-агрессор проводила воздушную атаку на государство.

"Россия, мы никогда не забудем, что ты сделала. Мы никогда не простим то, что ты делаешь с экономикой, с детьми, с окружающей средой и с человечеством во всем мире", – отметил дизайнер.

С начала полномасштабной войны немецкий стилист методично поддерживает Украину, публикуя "лифтолуки" в своем Instagram. 24 февраля 2022 года он вышел в сеть, нарядившись в синий костюм и держа в руках букет цветов желтого цвета. С того момента в его аккаунте начали преобладать национальные украинские цвета и традиционная одежда.

"Как видим серия "Лифт" привлекла много внимания к моему Instagram по всем уважительным причинам. Поэтому я использую это для популяризации украинской культуры, музыки, искусства, моды и т.д. Но я также использую свой голос, чтобы выступать на проукраинских демонстрациях, делиться петициями , а также поддерживаю благотворительные пожертвования для Украины", – поделился активист в одном из интервью.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ди Снайдер поддержал Украину и признался, что имеет украинские корни.

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