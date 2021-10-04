Российский журнал оскандалился обложкой, посвященной 'дружбе' с Украиной. Фото

Российское издание журнала "Elle" объявило темой октябрьского выпуска "дружбу народов" и показало на одной из обложек украинку. Пользователи сети полностью раскритиковали такую "дружбу", напомнив о 7-летней войне и оккупированном Крыме.

Идея заключалась в том, чтобы отфотографировать девушек из разных уголков России и стран бывшего СССР. Обложку с украинской моделью Светланой Потомски редакция журнала выложила на официальную страницу в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В этом номере мы отсняли истории в 25 различных точках России и бывшего СССР с местными моделями и фотографами, рассказали о 25 различных культурах и народностях (иногда даже на местных языках)", – анонсировала редакция Elle Russia.

Видео дня

Стоит отметить, что съемку скандальной обложки проводил украинец Назар Черный. Модель хвастается своим проектом в соцсетях, однако пользователям такой коллаб с оккупантами не понравился.

"У нас война с Россией 7 лет;

Можно было "отжать" Крым, а потом дружить ?;

О какой дружбе идет речь, если Россия всегда воевала и оккупировала соседние страны?;

Знаем мы, какая в имперщины "дружба", – пишут украинцы.

Однако, главный редактор журнала пишет, что эта обложка – признание в любви к Украине.

"Наше восхищение волшебными девушками, талантливыми дизайнерами, культурой и природой, тишиной ее лесов и синевой Карпат. И, конечно, языком - он и есть музыка, прозрачный, как вода в реке, и понятный, как белоснежные образы этой съемки", – подписала фото Екатерина Мухина.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что блогер из Николаева, которая назвала Крым российским, сняла видео с извинениями.