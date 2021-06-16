Российский ведущий собрался в Украину после гастролей в оккупированном Крыму

Российский актер и телеведущий развлекательных программ Оскар Кучера собрался приехать в Украину. 20 июня запланировано его выступление в Одессе.

Этой информацией на своей странице в Facebook поделился общественный и политический деятель Сергей Стерненко (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Кроме того, он опубликовал скриншоты, найденные в сети, в которых российский артист делился своими высказываниями.

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"На 20 июня в Одессе (Филармония) запланировано выступление гражданина РФ Оскара Кучера. 31 марта 2020 он незаконно посещал временно оккупированого Крыма, и так же незаконно осуществлял гастрольную деятельность в Севастополе. 1 апреля он был в Симферополе. Такие действия иностранца являются прямым основанием запретить ему въезд в Украину. ГПСУ и СБУ обязаны это сделать", – написал Стерненко.

Коротко о знаменитости:

Оскар Кучера (Евгений Александрович Боголюбов) – актер и телеведущий развлекательных программ.

С семи лет занимался в школе-студии художественного слова. B 1996 году окончил ГИТИС (мастерская Давида Ливнева). Играл в театрах Ермоловой, МХАТе, театре киноактера, "Школе современной пьесы", играет в антрепризах.

"Кучера" – это фамилия матери, которую он решил взять в качестве творческого псевдонима.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская поп-рэп-группа "Фактор-2", которая была создана в 1999 году Ильей Подстреловым и Владимиром Панченко, разыгрывала билеты на свой ближайший концерт в Украине. В апреле участники коллектива выступили на территории оккупированного Крыма.