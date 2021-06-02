Российская группа "Фактор-2", выступавшая в оккупированном Крыму, разыгрывает билеты на свой концерт в Украине. Фото

Российская поп-рэп-группа "Фактор-2", которая была создана в 1999 году Ильей Подстреловым и Владимиром Панченко, разыгрывает билеты на свой ближайший концерт в Украине. В апреле участники коллектива выступили на территории оккупированного Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Александр Гром. Он также прикрепил соответствующий скриншот, который подтверждает информацию (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Не подскажете, что эти деятели делают в Виннице?" – поинтересовался мужчина.

Видео дня

Кто-то из юзеров в комментариях предположил, что фотография была сделана очень давно. Вот, что пишут люди по этому поводу:

"Ну фото точно старое…", "Могли в Крым заезжать через Украину... И поэтому нету в списках", "Они приезжали еще в 2019 году!", "Что-то они совсем не похожи на тех, что на видео", "Пора закрыть границы с Россией и ограничить въезд".

Напомним, после того, как дебютная песня группы "Красавица" получила популярность в России в начале 2000-х годов, коллектив начал сотрудничество с солистом группы "Руки Вверх!" Сергеем Жуковым, который стал продюсером "Фактора-2". В Германии же продюсированием группы занимались DJ Витал (Виталий Мозер) и Вадим Айхвальд.

В 2012 году дуэт Ильи Подстрелова и Владимира Панченко распался по причине разногласий между музыкантами. С этого момента существует два музыкальных коллектива с названием "Фактор-2": в состав первого входят Владимир и Денис Панченко, которые работают в Германии, а во второй – Илья Подстрелов и Андрей Камаев, которые работают в России.

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