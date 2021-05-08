Российский ведущий Кожухов объяснил, почему ему стыдно перед грузинами

Популярный российский телеведущий Михаил Кожухов назвал две причины, из-за которых ему стыдно перед грузинами. По словам артиста, больше всего его огорчает то, как Россия ведет себя по отношению к Грузии.

Свое мнение об этом Кожухов высказал на странице в Facebook. Ведущий признался, что в первую очередь ему стыдно за себя, поскольку он "никогда не сможет расплатится за их гостеприимство". Как утверждает артист, больше всего ему стыдно за Россию, которая "ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана".

"Единственное, что хоть как-то примиряет тебя с собственной совестью, – память о предках былых веков, которые сделали для Грузии больше хорошего, чем плохого, и грузины платили им благодарностью, поливая своей кровью поля русских войн", – признался в соцсетях ведущий.

Некоторые пользователи сети категорично прокомментировали пост Кожухова, но были и те, кто действительно поддержал слова ведущего.

"Миша, в твоих словах есть правда и здравая мысль, мы прежде всего люди", " Винить надо тех, кто управляет этими событиями и тех, кто это поддерживает своих постах и статьях. По сути, то что вы написали, это попытка сформировать чувство вины у россиян перед грузинами и возложить ответственность на тех, кому мы отдали управление Россией", – писали в комментариях под фото.

Напомним, Михаил Кожухов – советский и российский журналист-международник, теле- и радиоведущий, сценарист, продюсер. Принимал участие в создании и ведении ряда телепрограмм на разных российских телеканалах. Основную известность получил как ведущий программ "В поисках приключений" (2002 – 2006) и "Вокруг света" (2006 – 2007) на телеканале "Россия", а также последующих передач в формате путешествий "Охота к перемене мест" и "Далеко и ещё дальше".

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