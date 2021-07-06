Российский сериал 'Не родись красивой' запретили в Украине: названа причина

Популярный российский сериал "Не родись красивой" (2005-2006) попал под запрет для демонстрации и распространения на территории Украины. В черном списке также оказались и другие известные фильмы и сериалы.

Соответствующее решение в первом чтении приняло Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино). Признаны недействительными государственные удостоверения на право демонстрировать фильмы и телесериалы: "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013), "Счастливого пути!" (Россия, 2008), "Офицерские жены" (Украина, 2015), "Ищите маму" (Россия, 2012), "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005), "Одноклассницы (Право на счастье)" (Россия, 2007).

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Согласно информации на сайте Госкино, данные фильмы и сериалы запрещены для демонстрирования из-за участия в них лиц, внесенных в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Среди них актриса Юлия Глебова, певц Денис Клявер, актер Константин Кабанов и Роман Курцин.

"Не родись красивой" – российский комедийно-мелодраматический телесериал производства кинокомпании "Амедиа", который показывали с 5 сентября 2005 года по 7 июля 2006 года на телеканале СТС. Адаптация колумбийской теленовеллы Yo soy Betty, la fea.

Напомним, ранее пользователи раскритиковали главную героиню российского сериала "Не родись красивой" Нелли Уварову за кардинальные изменения во внешности. Большинство юзеров написали, что звезда значительно прибавила в весе, и они даже не сразу ее узнали.

Отметим, что в скором времени в Украине выйдет похожий сериал "Моя улюблена Страшко". По сюжету главная героиня устраивается ассистентом директора крупной косметической компании Bon Visage. Она оказывается в мире красивых и богатых, однако чувствует себя в нем некомфортно.