Российский режиссер Молочников, планировавший снять кино о детях из Бахмута, не приедет: СБУ отреагировала на скандал

Российский режиссер и сценарист Александр Молочников, который хотел снять фильм о детях из Бахмута, не сможет пересечь государственную границу Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины по запросу украинского актера Олега Загороднего.

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Автор обращения поделился документом, который ему отправили, а также обратился к коллегам, способствовавшим приезду Молочникова в Украину. Видео и фото появились на его странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ответе от СБУ говорится, что согласно ч. 1 ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в интересах обеспечения национальной безопасности, 31 марта этого года было принято решение о запрете въезда в Украину Молочникову.

Также в Службе безопасности Украины сообщили, что им неизвестно, кто в Украине способствовал тому, чтобы россиянин с командой попали в страну.

Олег Загородний обратился к людям, стремившимся сотрудничать с российским режиссером и предупредил их об ответственности.

"Было понятно, что Саше Молочникову здесь не место, он ничего не знает о наших детях... У меня остается открытым самый главный вопрос к деятелям, стоящим за этим всем. Вы серьезно думаете, что сейчас уместно привозить Молочникова или еще кого-то и давать им возможность снимать, поддерживать такие съемки? Уважаемые, делайте выводы и не делайте больше таких ошибок, потому что ответственность будет", – подчеркнул украинский актер.

Напомним, что о приезде Молочникова впервые заговорил украинский режиссер Ирина Целик в марте этого года. Она сообщила, что съемка короткого метра об украинских детях должна была состояться вблизи Киева в разрушенном доме.

Целик добавила, что, по словам Молочникова, он якобы имеет поддержку Офиса президента Украины и получил пресс-карты для себя и оператора. Съемки были запланированы на 16-18 марта.

Как писал OBOZREVATEL, в пресс-службе Офиса президента Украины сразу прокомментировали скандал. В ведомстве заверили, что никакого разрешения россиянину не выдавали. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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